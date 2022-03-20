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Yine ortaya çıktı! İstanbul'da renkli dakikalar

#İstanbul#Avcılar#Kar
Yine ortaya çıktı İstanbulda renkli dakikalar

İstanbul Avcılar'da oturan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, her kar yağışında sokak ve caddeleri kayak pisti gibi kullanıyor. Işık, dün gece de kayak takımlarıyla Avcılar ve D-100 Karayolu kenarında kayak yaptı.

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Beden öğretmeni Fatih Işık, ekstrem spor ilgisini, her kar yağışında, cadde ve sokaklarda kayarak gösteriyor. Geçtiğimiz ocak ayında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayarak giden Fatih Işık, geçen haftaki kar fırtınasında Çatalca, Bebek, Galata Kulesi ve Tahtakale Yokuşu ile Zeytinburnu'nda kayak yaptı.

Işık dün geceyi de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki caddelerde kayarak tur attı. Fatih Işık, kısa bir süre D-100'e de geçerek Ambarlı Kavşağı'nda karla kaplı kaldırımda da kayak yaptı. Işık, görüntüleri sosyal medya hesabından 'Biliyorum gözler beni arıyor' mesajıyla paylaştı.

Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimini sürdüren Fatih Işık, kayak dışında, ata binmek ve okçuluğa da ilgisi olduğunu söyledi.

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#İstanbul#Avcılar#Kar

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