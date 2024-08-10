Yine ölüm uykusu... Ankara’da katliam gibi kaza:  9 can kaybı 27 yaralı

Haberin Devamı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir’e gitmek üzere kaptan şoför Çetin Karayel yönetiminde yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saat 05.00’te E-90 karayolunun Olukpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs önce bariyerlere, daha sonra üstgeçidin beton ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına döndü, yol ulaşıma kapatıldı. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarılarak, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, ikinci şoförün de arasında olduğu 27 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

100 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede otobüsün fren yapmadan, 90 veya 100 kilometre hızla önce bariyerlere, ardından da üstgeçidin beton ayağına çarptığı belirlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin, “Fren izi yok, şoförün uyuması sonucu olabilir diye ilk değerlendirmelere göre böyle yorumda bulundu teknik arkadaşlar” dedi.

YETKİLİLER: YOL TEMİZ

Hürriyet’e bilgi veren yetkililer ve uzmanlar, kazanın Temelli’ye 2 kilometre kala meydana geldiğini, yolun yeni asfaltlanmış, bakımlı; traktör, biççerdöver gibi taşıtların şeridiyle birlikte 4 şeritli, dümdüz, eğimsiz, virajsız, sorunsuz bir yol olduğunu söyledi. ‘Kaza öncesi bir başka araçtan yola dökülmüş mıcır ya da düşmüş birtakım parçalar olmuş mu’ sorumuza ise “Hayır, yol tertemiz. Sık kaza yaşanan bir yol değil” yanıtını verdiler.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ CAN VERDİ: ‘BİZ KAZA YAPTIK YETİŞİN’ TELEFONU

Kazada yaralanan 27 kişiden 9’u Bilkent Şehir Hastanesi’nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otobüste, Doğubayazıt’ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu, aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir’den Ağrı’ya giderek yakınlarının cenazesine katılan aile fertleri dönüş yolunda faciayı yaşadı.

Haberin Devamı

CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, “Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir’den Doğubayazıt’a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir’e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 3’ü yaralı. Yaralı olanlardan biri bizi telefonla arayarak haber verdi, ‘Biz kaza yaptık, yetişin’ diyerek konum attı” dedi.

2 KIZIYLA YARALANAN ANNE: ÇIĞLIKLARLA UYANDIM

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan bazıları taburcu edildi. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Zahir Muş (35) ve kızı Berra Muş (10) taburcu oldu, diğer kızı Hatice Nur Muş’un (15) ise tedavisi sürüyor. Zahir Muş, memleketleri Yozgat’tan İzmir’e gitmek için otobüse bindiklerini söyleyerek, “Akraba ziyaretinden dönüyorduk. Kazayı ben hatırlamıyorum, o anda uyuyordum, sadece sese ve şiddete uyandım. Arabanın çarptığını duydum ama o anda zaten çığlıklar, bağırış ve çağırış vardı. 20 numaralı koltukta oturuyordum, yanımda küçük kızımla birlikte. Şu anda sağlık durumumuz iyi” dedi.

Haberin Devamı

KAZADAN ÖNCE ARIZA YAPMIŞ: SON ANDA KURTULDU

Yolcu listesinde ismi bulunan Faruk Kaya’nın (18), Ağrı’dan yola çıkan otobüsün yolda arıza yaptığı ve gecikeceğinin telefonla bildirilmesi üzerine biletini iptal edip, başka bir firmadan bilet aldığı ortaya çıktı. Başka bir otobüsle Manisa’ya giden Faruk Kaya, yoldayken kaza haberini aldığını söyledi: “Ankara’dan Manisa’da yaşayan arkadaşımın yanına gidecektim. Gece saat 02.00’de biletim vardı; ancak firma beni aradı ve otobüsün arıza yaptığını, saat 04.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biletimi iptal ederek, başka firmadan bilet aldım. Zaten otobüs daha Ankara’dan çıkmadan kaza olmuş. Son anda biletimi iptal etmem yaşamama sebep oldu. Ben de şaşkınlık içindeyim. Kendim için mutluyum; fakat yolcular için üzgünüm.”

Haberin Devamı

AİLE BAKANLIĞI’NDAN PSİKOSOSYAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandığını söyledi: “Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır.”

OTOGARDAN BÖYLE ÇIKMIŞ

9 kişiye mezar olan otobüsün otogardan ayrıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ARKADAN GİDEN SÜRÜCÜ ANLATTI: ‘OTOBÜS YALPALADI KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI’

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı’ya gittiklerini belirterek, “Temelli’den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı. Sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti ” diye konuştu.

O DA TEDAVİ ALTINDA

Kazadan, otobüste bulunan 6 aylık kangal cinsi köpek yaralı kurtuldu. Köpek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı. Köpeğin sahibine ulaşılması için çip kontrolü yapıldı. Ancak çipe rastlanmadı.

İKİNCİ ŞOFÖR GÖZALTINDA

Yaralı kurtulan otobüsün ikinci şoförü, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53’üncü kilometresinde meydana geldiği belirtilerek, “Şehirlerarası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı’dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır. Kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından adli soruşturma derhal başlatılmış olup hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir” denildi.