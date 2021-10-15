Yine o soru: Sevcan Demir düştü mü, atıldı mı?

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İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Sevcan Demir (31), genç yaşta bir evliliği sonlandırmış, 11 yaşındaki oğluyla birlikte yaşamaya başlamıştı. Bir yıl önce, evli ve iki çocuk babası Kenan Daniş’le arkadaşlık yapmaya başladı. Anlatılanlara göre Kenan Daniş, Sevcan Demir’e şiddet uyguluyordu. Sevcan Demir yaşadıklarını Samsun’daki annesine anlatmıştı. Annesi, Sevcan’ın Samsun’a gelmesi için otobüs bileti almıştı.

POLİS GELDİ AMA...

Sevcan Demir’in evinden 9 Mart 2021 gecesi yine kavga sesleri yükseldi. Sevcan kendisini odaya kapatıp annesini aradı, “Kenan beni öldürecekmiş” dedi. Telefonu Sevcan’ın elinden alan Kenan Daniş, “Oğullarını gönder kızını kurtar. Yoksa kıtır kıtır keseceğim” diyerek kapattı. Sevcan’ın kız kardeşi o görüşmeyi kendi telefonuyla kaydetti ve polisi aradı.

Eve giden polisleri Sevcan Demir kapıda karşıladı. Polislere sığınmak yerine, “Eşimle kavga ettik. Şimdi bir sorun yok” dedi. Polisler gittikten bir saat kadar sonra Sevcan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sevcan’ın otopsi raporuna göre, çenesindeki morluk ve her iki diz kapağındaki sıyrıklar düşmeden önce olmuştu.

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Rapora göre bu belirtiler Sevcan’ın darp edildiğini gösteriyordu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Kenan Daniş’i cinayetle suçladı ve ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

KAYITLAR İNCELENECEK

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada, Kenan Daniş “Sevcan’la ayrılmak istiyordum. Kavga ettik. Kendini aşağı attı” dedi. Sevcan’ın annesi Seyran Tosun ise o geceyi şöyle anlattı: “Kızımı görüntülü aradığımda bileği sarılıydı. ‘Kenan yaptı. Beni öldürecekmiş’ dedi. Polise ihbar ettim. En son aradığımda telefona çıkan Kenan, ‘Öldü, öldü kızın öldü başında bekliyorum’ dedi.” Mahkeme heyeti Sevcan Demir ve Kenan Daniş’in telefon kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.