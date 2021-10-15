Yine o soru: Sevcan Demir düştü mü, atıldı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydıGizemli şekilde ölmüştü... Davaya damga vuran sözler: Azrail gibi başındaydı#Sevcan Demir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Tanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdimTanı konduktan sonra yaşadıklarını anlattı: Bebeğimi tek memeyle emzirdim#Meme Kanseri
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
Tüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squit Gamein sırrıTüm dünya bu diziyi konuşuyor... Squit Game'in sırrı!#Squid Game
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Küçük esnafı rahatlatacak yasa TBMMde kabul edildiKüçük esnafı rahatlatacak yasa TBMM'de kabul edildi#Vergi Usul Kanunu
Balayını zehir eden mesaj Pet otelden kahreden haber...Balayını zehir eden mesaj! Pet otelden kahreden haber...#Köpek
Henüz 29 yaşında, paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada...Henüz 29 yaşında, paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada...#En Zenginler
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
Bu karar trafik magandalarına ders olsunBu karar trafik magandalarına ders olsun#Maganda
İki yüzlü bir tiyatro Kürt sorunu tartışması HDPye gösterilen havuçturİki yüzlü bir tiyatro! 'Kürt sorunu' tartışması HDP'ye gösterilen havuçtur#Kürt Sorunu
Hande Fırat ölümden döndü TIRdan fırlayan tekerlek dehşeti...Hande Fırat ölümden döndü! TIR'dan fırlayan tekerlek dehşeti...#Hande Fırat
Marmara için korkutan müsilaj uyarısı Limanlarımıza yük gelmeyebilirMarmara için korkutan 'müsilaj' uyarısı! 'Limanlarımıza yük gelmeyebilir'#Müsilaj
Öksüz kalan parmak bebeği sağlıkçılar bağrına bastıÖksüz kalan 'parmak bebeği' sağlıkçılar bağrına bastı#Prematüre
HABERLERGündem Haberleri

Yine o soru: Sevcan Demir düştü mü, atıldı mı?

#Sevcan Demir#Kenan Daniş#Ölüm
Yine o soru: Sevcan Demir düştü mü, atıldı mı

Sevcan Demir, erkek arkadaşı Kenan Daniş’le tartıştıktan sonra balkondan esrarengiz bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Cinayetle suçlanan Kenan Daniş’in ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Sevcan Demir (31), genç yaşta bir evliliği sonlandırmış, 11 yaşındaki oğluyla birlikte yaşamaya başlamıştı. Bir yıl önce, evli ve iki çocuk babası Kenan Daniş’le arkadaşlık yapmaya başladı. Anlatılanlara göre Kenan Daniş, Sevcan Demir’e şiddet uyguluyordu. Sevcan Demir yaşadıklarını Samsun’daki annesine anlatmıştı. Annesi, Sevcan’ın Samsun’a gelmesi için otobüs bileti almıştı.

Sevcan Demirin ölümünde flaş ses kaydı... Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim

İlgili Haber:Sevcan Demir'in ölümünde flaş ses kaydı... 'Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim'

POLİS GELDİ AMA...

Sevcan Demir’in evinden 9 Mart 2021 gecesi yine kavga sesleri yükseldi. Sevcan kendisini odaya kapatıp annesini aradı, “Kenan beni öldürecekmiş” dedi. Telefonu Sevcan’ın elinden alan Kenan Daniş, “Oğullarını gönder kızını kurtar. Yoksa kıtır kıtır keseceğim” diyerek kapattı. Sevcan’ın kız kardeşi o görüşmeyi kendi telefonuyla kaydetti ve polisi aradı.

Eve giden polisleri Sevcan Demir kapıda karşıladı. Polislere sığınmak yerine, “Eşimle kavga ettik. Şimdi bir sorun yok” dedi. Polisler gittikten bir saat kadar sonra Sevcan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sevcan’ın otopsi raporuna göre, çenesindeki morluk ve her iki diz kapağındaki sıyrıklar düşmeden önce olmuştu.

Haberin Devamı

Rapora göre bu belirtiler Sevcan’ın darp edildiğini gösteriyordu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Kenan Daniş’i cinayetle suçladı ve ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Sevcan Demirin sır ölümü Apartman boşluğuna düştü

İlgili Haber:Sevcan Demir'in sır ölümü! Apartman boşluğuna düştü

KAYITLAR İNCELENECEK

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada, Kenan Daniş “Sevcan’la ayrılmak istiyordum. Kavga ettik. Kendini aşağı attı” dedi. Sevcan’ın annesi Seyran Tosun ise o geceyi şöyle anlattı: “Kızımı görüntülü aradığımda bileği sarılıydı. ‘Kenan yaptı. Beni öldürecekmiş’ dedi. Polise ihbar ettim. En son aradığımda telefona çıkan Kenan, ‘Öldü, öldü kızın öldü başında bekliyorum’ dedi.” Mahkeme heyeti Sevcan Demir ve Kenan Daniş’in telefon kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.

İlgili Haberler:

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk! 7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviAşk bitti, 150 bini geri ver!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevcan Demir#Kenan Daniş#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!