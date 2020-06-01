Yine o çığlık

İstanbul Sultangazi’de, 2018 yılının aralık ayında, ayrıldığı eşi Salih K. tarafından bıçaklanan E.A. (40), ölümden döndü. Salih K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



‘9 YERİMDEM BIÇAKLADI’



Ölümden dönen E.A., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Alkol ve şiddetten dolayı 3 sene önce boşandık. Yaklaşık 1.5 sene önce de beni takip etmeye başladı. Sabah saatlerinde işe giderken biber gazı ve bıçakla bana saldırdı. Etraftan insanlar yardımıma geldi. O da kaçtı. Daha sonra sağlık raporu alarak, kendisi ile ilgili uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu olaydan 1 ay sonra da ben evde yokken evime girmeye çalışıyor. Evde bulunan çocuklarım beni bilgilendirdi. Polisi aradık. Polis, binadan çıkarken yakalamış. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. O da gelmiş yine arka sokakta dolanıyor. Çocuklarım ve kardeşlerim dışarıda olduğu için görmüşler. Ve binaya giriyor, beni 9 yerimden bıçaklıyor. Belden aşağı 9 yerimden bıçaklandım ölümden döndüm.”



‘DIŞARI ÇIKAMIYORUM’



Salih K.’nın yine kendisini tehdit etmeye başladığını söyleyen E.A., “4 ay hapis yattı. 1.5 aydır evimi gözlüyor. Halen beni tehdit etmeye devam ediyor. ‘Yarım bıraktığım işi tamamlamak istiyorum’ demiş. Korkuyorum, kapıdan dışarı çıkamıyorum. Her gün beni rahatsız ediyor. Normalde çalışıyorum. Koronavirüsten dolayı 1.5 aydır evdeyim ve sürekli köşelerden evimi gözlüyor. Parmak işareti ile ‘Sen göreceksin’ diyor” diye konuştu.



Karakola giderek yeniden şikâyetçi olan E.A., “Bu sefer beni öldürecek. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.