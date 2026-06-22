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Yine nefes nefese

Güncelleme Tarihi:

#YKS AYT#Polis Yardımı#Öğrenci Destek
Yine nefes nefese
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:00

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında tüm yurtta ilginç manzaralar vardı.

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Batman’da sınava girmek için geldikleri okulun yanlış olduğunu fark eden 2 kız kardeşin yardımına polis ekibi yetişti.

Düzce’de TYT’ye Mevlana Kız Meslek Lisesi’nde  giren bir aday, AYT oturumunun da aynı okulda yapılacağını düşünerek sabah saatlerinde tekrar aynı adrese gitti. Okul bahçesinde durumun farkına varan adayı polisler sınava yetiştirdi.

Bursa Yenişehir’de ikamet eden Seda Ersöz, oğlu Emir Batın Ersöz’e destek olmak adına YKS’ye başvurdu ve dün aynı okulda AYT’ye girdi.

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Yine nefes nefese

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek, itfaiye tarafından kurtarılıp itfaiye aracıyla sınava yetiştirildi. 

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Trabzon’da trafik yoğunluğu nedeniyle zorlanan aday, polisten yardım istedi. Aday, motosikletli polislerce son dakikalarda sınava yetiştirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sınava girecek olan Yasemin T., kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Panikleyen adayın yardımına bölgede görev yapan trafik polisleri koştu.     

 

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#YKS AYT#Polis Yardımı#Öğrenci Destek

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