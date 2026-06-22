Yine nefes nefese

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Batman’da sınava girmek için geldikleri okulun yanlış olduğunu fark eden 2 kız kardeşin yardımına polis ekibi yetişti.

Düzce’de TYT’ye Mevlana Kız Meslek Lisesi’nde giren bir aday, AYT oturumunun da aynı okulda yapılacağını düşünerek sabah saatlerinde tekrar aynı adrese gitti. Okul bahçesinde durumun farkına varan adayı polisler sınava yetiştirdi.

Bursa Yenişehir’de ikamet eden Seda Ersöz, oğlu Emir Batın Ersöz’e destek olmak adına YKS’ye başvurdu ve dün aynı okulda AYT’ye girdi.

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek, itfaiye tarafından kurtarılıp itfaiye aracıyla sınava yetiştirildi.

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Trabzon’da trafik yoğunluğu nedeniyle zorlanan aday, polisten yardım istedi. Aday, motosikletli polislerce son dakikalarda sınava yetiştirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sınava girecek olan Yasemin T., kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Panikleyen adayın yardımına bölgede görev yapan trafik polisleri koştu.