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Yine mi aynı kabus

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Gelibolu#Ilgardere
Yine mi aynı kabus
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 07:00

Çanakkale Gelibolu ve Muğla Yatağan’da dün çıkan orman yangınları yürekleri ağza getirdi.

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında, dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgede etkili olan fırtına ve sert rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler arazöz ve dozerlerle karadan yangın söndürme helikopterleriyle havadan alevlere müdahaleye başladı. Yangının etkili olduğu bölgeye yakın olan Pazarlı köyü de tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangına müdahale gece saatlerinde de devam etti.

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda ise dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yatağan’ın yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

MUĞLA’DA KONTROL ALTINA ALINDI

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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına 4 helikopter ve 3 uçak, 17 su tankeri, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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#Çanakkale#Gelibolu#Ilgardere

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