Yine karar çıkmadı

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Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11’inci duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklardan kardeşi Mertcan Avcı ise salonda yer aldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise gelmedi. Mahkeme ‘delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme’ ile suçlanan tutuksuz sanık Mertcan Avcı hakkındaki ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak’ suçundan açılan diğer davanın dosyasının birleştirilmesine karar verdi.



TUTUKLULUĞA DEVAM

Tutuksuz sanık Mertcan Avcı, avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması üzerine savunma yapmak için süre istedi. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ise mahkemeye yeni deliller sunacağını ve avukatlarının da yeni olduğunu ileri sürüp duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bunun üzerine Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Mertcan Avcı’nın tutuklanması talebinin reddine, adli kontrol şartının uygulanmasına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verip duruşmayı 16 Mayıs’a erteledi.