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Yine kan donduran bir olay daha: Tacizci doktor

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#Çatalca#Aile Sağlığı Merkezi#Taciz
Yine kan donduran bir olay daha: Tacizci doktor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

İstanbul Çatalca’da aile sağlığı merkezinde çalışan Dr. E.B. (38), muayene sırasında 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

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İddiaya göre Kaleiçi Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezine giden 12 yaşındaki kız çocuğu, muayene olmak için Dr. E.B.’nin odasına girdi. E.B., çocuğun sırtını dinlerken vücuduna dokunarak tacizde bulundu. Muayenenin ardından odadan çıkan çocuk ağlamaya başladı, sonrasında ailesine ve rehber öğretmenine olayı anlattı. Bunun üzerine aile polise giderek doktordan şikâyetçi oldu. E.B.’nin yaşları 12 ve 16 olan 2 kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edildi. Ailelerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan E.B., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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#Çatalca#Aile Sağlığı Merkezi#Taciz

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