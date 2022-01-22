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Yine kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdü

#Cinayet#Ordu#Aysel Yılmaz
Yine kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz (53), tartıştığı eşi Aysel Yılmaz’ı (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz’ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yine kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdü

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#Cinayet#Ordu#Aysel Yılmaz

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