Yine kadın cinayeti! Eşini öldürüp intihara kalkıştı

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Olay, sabah saatlerinde, Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir boşanma aşamasında olan ve 2 çocukları bulunan İsmail Çakır ile eşi Zehra Çakır, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşürken İsmail Çakır, tabancayla eşine ateş açtı, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmail Çakır ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehra Çakır'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı