Yine Gülcan yine olay! Adliyeyi karıştırdı... Sözleri şaşırttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Malatyada 2 katlı bina çöktü Vali’den açıklama geldi… Olay yerinden ilk karelerMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Vali’den açıklama geldi… Olay yerinden ilk kareler#Malatya
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltıŞehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı#Lütfü Türkkan
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Fatih Aydından kardeşi tosuncuk hakkında şok sözlerFatih Aydın'dan kardeşi 'tosuncuk' hakkında şok sözler#Çiftlik Bank
Ortalığı karıştıracak açıklama Rusyadan savaş senaryosuna hazırlık...Ortalığı karıştıracak açıklama! Rusya'dan savaş senaryosuna hazırlık...#RUSYA
Öğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurduÖğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurdu#Öğrenci Servisi
Yine Gülcan yine olay ‘2 yıldır bugünü bekliyordum’ dedi, sözleri şaşırttıYine Gülcan yine olay! ‘2 yıldır bugünü bekliyordum’ dedi, sözleri şaşırttı#Kahramanmaraş
Zengin ailenin varisi düğününde kırık ayna giydiZengin ailenin varisi düğününde "kırık ayna" giydi#Ivy Getty
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması Arkadaşlar arıyor, bu aşamada...Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! "Arkadaşlar arıyor, bu aşamada..."#Fenerbahçe
Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil'Tülin Şahin, Özcan Deniz’leşiyor farkında değil'#Tülin Şahin
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
HABERLERGündem Haberleri

Yine Gülcan yine olay! Adliyeyi karıştırdı... Sözleri şaşırttı

#Kahramanmaraş#Polis#Adliye
Yine Gülcan yine olay Adliyeyi karıştırdı... Sözleri şaşırttı

Kahramanmaraş'ta sürekli çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Çağıllıgeçit (28), bu defa yargılandığı dava öncesi adliyede, '2 yıldır bugünü bekliyordum' dedi ve olay çıkardı. Davalı olduğu Yaşar Yıldız'ın üzerine yürüyüp hakaret eden Çağıllıgeçit, adliye koridorundan polisler tarafından güçlükle uzaklaştırılırken, duruşmaya da katılmadı.

Haberin Devamı

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çay bahçesinde 16 Şubat 2020 tarihinde, iddiaya göre Gülcan Çağıllıgeçit, oturduğu masanın sandalyesini devirdiği için garsonlar tarafından uyarıldı. Çağıllıgeçit ile garson Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Gülcan Çağıllıgeçit'i gözaltına aldı. Yaşar Yıldız, kendisine tokat atıp masadaki kül tablasıyla su şişesini kafasına fırlattığını ve hakaretler ettiğini, Ali Ağırdil kendisine hakaret ettiğini, işletme sahibi Alaittin Önal ise cam masaları kırdığını önce sürüp Gülcan Çağıllıgeçit'den şikayetçi oldu. Çağıllıgeçit de Yaşar Yıldız'ın kendisine tokat attığını iddia edip şikayetçi oldu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Gülcan Çağıllıgeçit hakkında basit yaralama, mala zara verme, tehdit ve hakaret suçlarından 3 yıl 10 aya kadar, Yaşar Yıldız hakkında ise basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Gözden Kaçmasın

Çıkardığı olaylarla gündem olmuştu İşte Gülcan Ç.nin cezası...Çıkardığı olaylarla gündem olmuştu! İşte Gülcan Ç.'nin cezası...Haberi Görüntüle

'KENDİMİ ZOR TUTUYORUM'

Haberin Devamı

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesi Gülcan Çağıllıgeçit ile Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil adliye koridorunda karşılaştı. Çağıllıgeçit, Yaşar Yıldız'ın üzerine yürüyüp hakaret etti. Mübaşirin ihbarı üzerine duruşma salonunun önüne polisler geldi. Polis, Gülcan Çağıllıgeçit'i sessiz olup olay çıkarmaması konusunda uyardı. Ancak Çağıllıgeçit, "2 yıldır bugünü bekliyordum. Şu anda onun ağzının üstüne çakmamak için kendimi zor tutuyorum" dedi.

Gözden Kaçmasın

Polisi tehdit eden Gülcan Ç. ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıPolisi tehdit eden Gülcan Ç. ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!Haberi Görüntüle

Gülcan Çağıllıgeçit yapılan duruşmaya katılmadı. 1 yıla kadar hapsi istenen Yaşar Yıldız, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Yıldız, "Gülcan Çağıllıgeçit, oturduğu masadan kalkıp sandalyeleri devirerek başka masaya geçti. Ben de sakin olmasını söyledim. Bunun üzerine bana küfretmeye başladı. Sakinleştirmeye çalışıyorum küfrediyor, 'hanımefendi' diyorum küfrediyor, 'ablacığım' diyorum küfrediyor. Ne desem küfretti. Ali sesleri duyup gelerek kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak kadın masadaki küllüğü, tuzluğu, ne varsa kafama attı. Ali'ye de küfretti. Kadın olduğu için de dokunamadık, sakinleştirmeye çalıştık ama tokat yedim. Daha sonra aşağı indi, masaları devirdi. 20-30 erkek bir kadını sakinleştirmedi. Sürekli bana saldırı olduğu için elimle kolumla kendimi savunmaya çalıştım. Benimle yaşadığı olayda herhangi bir darp ve yaralama olmadı. Bizim işletmemizde o kadına hiçbir şekilde saldırı olmadı. Bu kadın bizden sonra da benzeri olaylar çıkardı ve bunlar basında da haber olarak yer aldı" diye konuştu.

'BANA DA KÜL TABLASIYLA VURMAYA KALKTI'

Haberin Devamı

Ali Ağırdil ise sesleri duyduktan sonra yukarı çıktığını belirterek, "Kadın, saldırgan tavırlar içerisindeydi. Bana da hakaret ve tehdit etti. Bana vuramadı. Kül tablasıyla bana vurmak istedi ama ben engelledim" ifadelerini kullandı.

'POLİSLER GÜÇLÜKLE ZAPT ETTİ'

İşletme sahibi Alaittin Önal da sesler üzerine yukarı çıktığında Gülcan Çağıllıgeçit'in garson Yaşar Yıldız'a kül tablası, bardak gibi eline geçen her şeyi attığını gördüğünü, kadının 7-8 masasını kırdığını, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin de kadını güçlükle zapt ettiğini söyledi. Hakim, duruşmayı erteledi.

Haberin Devamı

ÇIKARDIĞI OLAYLARLA TANINIYOR

Gülcan Çağıllıgeçit, sık sık Kahramanmaraş'ta çıkardığı olaylarla tanınıyor. Yargılandığı bu olayla ilgili daha önce açılan bir diğer davada tehdit suçundan 3 ay 22 gün, hakaret ve kasten yaralama suçundan da 3 bin 260 lira adli cezaya çarptırılan Çağıllıgeçit, 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda dolaşırken maske takması için kendisini uyaran ve kimlik isteyen polislere 'Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarttı. Gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda da 'Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Çağıllıgeçit hakkında polise mukavemet suçundan adli işlem yapıldı.

Haberin Devamı

12 Ocak 2021'de Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine giren Gülcan Çağıllıgeçit, maske takması için kendisini uyaran çalışanların üzerine yürüyüp, iş yerinin camlarını yumrukladı. Şikayet üzerine Çağıllıgeçit polisler tarafından gözaltına alındı.

Gülcan Çağıllıgeçit son olarak 3 Şubat 2021'de maskesiz bindiği halk otobüsünde kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışmıştı.

Polise 'Artistliğiniz kime' diyen kadının çay bahçesini birbirine kattığı ortaya çıktı
daha fazla video içinPolise 'Artistliğiniz kime' diyen kadının çay bahçesini birbirine kattığı ortaya çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Polis#Adliye

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco