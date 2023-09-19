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Yine doktor şiddeti! Şanlıurfa’da 5 şüpheliye gözaltında

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#Şanlıurfa#Doktor#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 16:29

Şanlıurfa’da, hastalarına öncelik tanınmadığı gerekçesiyle 3 doktoru darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde rahatsızlanan Bünyamin Günak, yakınları tarafından acil servise getirildi. Acil serviste yoğunluk olmasına rağmen hastasına öncelik tanınmasını isteyen hasta yakınları, tartıştıkları doktorlardan Ganime Seda Uğur, Mehmet Ali Ak ve Yılmaz Safi'yi darbetti. 'Beyaz Kod' verilmesinin ardından hastanede görev yapan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen doktorlar aynı hastanede müşahede altına alındı. Gözaltına alınan ve doktorların da kendilerine saldırdığını iddia eden şüpheliler Ahmet G., Harin G., Samet G., Ramazan G. ve Özhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın takipçisi olduklarını belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup, olayı yakından takip ediyorum" dedi.

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Yine doktor şiddeti Şanlıurfa’da 5 şüpheliye gözaltında

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#Şanlıurfa#Doktor#Şiddet

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