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Yine aynı yöntem: Emekli öğretmeni 25 milyon lira dolandırdılar... 7 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Çanakkale#Haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 17:53

Çanakkale'de geçen yıl telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak emekli öğretmeni, 25 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 7 zanlı daha tutuklandı.

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Geçen yıl Ayvacık ilçesinde kendisini arayıp kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere 25 milyon lira teslim eden, bir süre sonra bankada kalan 4 milyon lirasını da çeken emekli öğretmen A.T'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polisin yakaladığı şüpheliler T.E. ve R.G'nin tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Yine aynı yöntem: Emekli öğretmeni 25 milyon lira dolandırdılar... 7 şüpheli tutuklandı

Kurulan özel ekip, örgütlü şekilde dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen 10 şüpheliyi daha Muğla ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakaladı.

Gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yine aynı yöntem: Emekli öğretmeni 25 milyon lira dolandırdılar... 7 şüpheli tutuklandı

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Şüpheli O.Ş, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan T.E, A.C.P, F.B, H.A.Ö, T.Ç, H.Ö ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, R.G. ve K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Dolandırıcılık#Çanakkale#Haber

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