Yine aynı yer yine baskın! Dikkat çeken pankart...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli olduYeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli oldu#Vergi
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Dev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldıDev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldı#Bitcoin
Doktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçtiDoktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçti!#ABD
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
Sinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdıkSinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdık#Sinan Akçıl
Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydımCemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?#Cemre Kemer
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
HABERLERGündem Haberleri

Yine aynı yer yine baskın! Dikkat çeken pankart...

#İzmir#Bornova#Kiraz

İzmir'in Bornova ve Kiraz ilçelerinde tombala oynanan iki iş yerine jandarma baskın yaptı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan kişilere 110 bin 959 lira para cezası kesildi. Öte yandan baskında senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asıldığı görüldü. "İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" yazılı pankart gözden kaçmazken aynı yere daha önce de kumar operasyonu düzenlenmiş, işletme sahibi ve yakalananlara para cezası kesilmişti.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı Bornova ve Kiraz İlçe Jandarma ekipleri, ilçede tombala oynanan iş yerlerini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Arkacılar ile Egemenlik mahallelerindeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişiye 110 bin 959 lira para cezası kesildi.

Kiraz'da İ.A, Bornova'da ise N.A. ve U.Ç. isimli şüpheliler 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı. Kumar oynanan materyallere el konulurken, işletmeler de mühürlendi.

Öte yandan baskında senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asıldığı görüldü. Filmde 'Sabri abi' rolündeki Aydemir Akbaş'ın resminin asıldığı duvarda argo kelimeler yazıldığı da fark edildi.

Haberin Devamı

"İÇERİSİ ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ"

Üzerinde filmde kullanılan bir replik olan "İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" yazılı pankart gözden kaçmazken aynı yere daha önce de kumar operasyonu düzenlenmiş, işletme sahibi ve yakalananlara para cezası kesilmişti.

Yine aynı yer yine baskın Dikkat çeken pankart...

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Bornova#Kiraz

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe