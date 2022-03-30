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Yine aynı vahşet! Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldürdü

#İzmit#Kadın Cinayeti#Bıçak

İzmit’te bir çocuk annesi A.P., sokakta tartıştığı eşi H.P. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çok sayıda bıçak darbesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, H.P. ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı.

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Olay saat 18.00 sıralarında, Erenler Mahallesi Kamer Sokakta meydana geldi. İddiaya göre A.P. ile eşi H.P. arasında evde çıkan tartışma sokağa taştı. P. çifti, oturdukları apartmanın önünde tartışmayı sürdürürken bu sırada H.P., evden çıkarken yanına aldığı öğrenilen ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. A.P.'nin yardım çağrıları üzerine apartman sakinleri olay yerine gelirken, şüpheli H.P ise olay yerinden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan A.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilglii yaptığı araştırmada cinayet şüphelisi H.P.'nin ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtığı belirlendi. Çiftin geçen hafta mahalleye taşındıkları, sık sık da tartıştıkları öğrenildi. Polis, H.P.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#İzmit#Kadın Cinayeti#Bıçak

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