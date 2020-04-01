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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

Yine aynı görüntü! Sosyal mesafe unutuldu...

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PTT şubeleri önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkakt çekti. Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.

Yine aynı görüntü Sosyal mesafe unutuldu...

Hatice Boğuç ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu.

 

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