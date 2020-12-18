Yine aynı çığlık: Lütfen beni koruyun

Boşanma davası açtığı eşi Özgür Arslan’dan (35) ölüm tehditleri alan bir çocuk annesi Sena Arslan (24), uğradığı şiddet ve tehditler nedeniyle 18 defa polise şikâyette bulundu. Eşi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararlarına rağmen tehditlerin devam etmesi üzerine Sena Arslan, aylarca sığınma evinde kaldı. Bir yıl süren tehditlerinin ardından Sena Arslan başından geçenleri sosyal medyada paylaşarak yardım talebinde bulundu. Olayın gündem olmasıyla polis ekipleri Özgür Arslan’ı gözaltına aldı. Küçükçekmece 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği, eşinin kendisine iftira attığını söyleyen Özgür Arslan’ı haftada bir gün karakola giderek imza atma şartıyla serbest bıraktı. Kararı öğrenen Sena Arslan tepki göstererek yetkililerden yardım istedi: “Ben daha ne yapabilirim? Eşimin tehditlerinden dolayı kapımda polis bekliyor. Ben korkuyorum. Beni öldürdüğünde mi ona ceza vereceksiniz? Ben öldükten sonra verilecek cezanın ne önemi var? Yetkililere sesleniyorum, lütfen beni koruyun” dedi.