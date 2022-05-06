Yine aynı bahane

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İddiaya göre, İstanbul Esenler’de yaşayan Asiye Nur Atalay (19), bir süre arkadaşlık yaptığı Ümit Karakoyun (25) ile aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldı. Bu durumu Karakoyun’a söyledi. Ancak ayrılığı kabullenemeyen Karakoyun, genç kızın peşini bırakmadı. Karakoyun, dün saat 00.30’da Asiye’nin yaşadığı Oruç Mahallesi’ne gidip sokakta beklemeye başladı.

Asiye bir arkadaşıyla yürürken yanına Ümit Karakoyun geldi. Asiye Nur Atalay’ın arkadaşı yanlarından ayrıldıktan sonra Karakoyun, tabancayı Asiye’ye doğrulttu. Genç kız can havliyle kaçmaya çalıştı ancak peşinden koşan Karakoyun, silahı Asiye’nin başına dayayarak ateşledi. Genç kız, kanlar içinde yere yığılırken, Ümit Karakoyun koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Asiye’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘kasten yaralama’, ‘gasp’ ve ‘hırsızlık’ suçlarının da arasında bulunduğu toplam 16 suç kaydı çıkan Ümit Karakoyun, Arnavutköy’de saklandığı adreste gözaltına alındı. Ümit Karakoyun’un, polislere, “Beni aldattığını düşünüyordum, olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi, tartışma çıktı, çok öfkelendim. Olay gerçekleşti, oradan kaçtım” dediği öne sürüldü.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Asiye’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Kızının tabutunun başında ağlayan anne Rahşan Atalay’ın feryatları yürekleri dağladı. Genç kızın cenazesi ikindi namazından sonra Esenler’deki Cabir Bin Abdullah Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı’nda defnedildi.

Anne Rahşan Atalay, “İlkokuldan beri bırakmadı peşini. Zanlıyla çok konuştum, yalvardım, şikayetçi de oldum. İki yıl içerde yattıktan sonra psikoloji bozukluğundan dışarı çıkardılar. Bir kere benin önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tüküreyim başka hiçbir şey istemiyorum” dedi.