Yine aynı AVM! Bu kez önünde yemek yediler

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarında masa ve sandalyeler kaldırılmış ve sadece paket servis ya da 'gel- al' hizmeti verilmesine karar verilmişti. Daha önce AVM içerisinde yere oturarak yemeklerini yiyen vatandaşlar görüntülere yansırken, buna karşı önlem alındı. İçeride yemek yemelerine izin verilmeyenler AVM önünde karınlarını doyurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ UYARDI

Bayrampaşa'daki alışveriş merkezi önünde bulunan oturma alanları ile süslemelerin bulunduğu taşlara oturan bazı vatandaşlar burada toplanarak yemeklerini yedikleri görüldü. Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen vatandaşları güvenlik görevlileri uyardı.