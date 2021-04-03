Yine Artvin! Bu kez 12 ev yandı

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde 15 gün önce çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez merkeze bağlı Ortaköy köyünde yangın kâbusu yaşandı. Ortaköy’deki bir evde, önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında evi saran alevler, aynı Dereiçi köyünde olduğu gibi, rüzgârın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler yangının hemen ardından ahırlarındaki hayvanları çıkartarak telef olmalarını önledi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK;



Müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangını daha fazla büyümeden, kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 12 ev, 3 ahır ve 8 samanlık kullanılmaz hale geldi.



İl Genel Meclis Üyesi Selman Güney, “Yangında 12 ailemizin evleri yandı. Samanlık ve ahırlar da kullanılmaz hale geldi. Köydeki yangın itfaiye ve vatandaşlarımızın çabaları ile söndürüldü. Hasar tespit çalışmasına başlandı. Can kaybı ve yaralanan yok. Allah’a şükürler olsun” dedi.

Korku dolu anların yaşandığı yangında oluşan zarar, dün gün ağarınca ortaya çıktı.

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