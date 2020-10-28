Yine alev alev

Mersin’in Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün 11.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik telleri kaynaklı yangını 3 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle müdahale edildi. Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı Uçarı Mahallesi tedbiren boşaltıldı. Mersin-Antalya karayolu da trafiğe kapatıldı. Yangın gece geç saatlerde kontrol altına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Akarca, Denizciler, Azganlık ve Karayılan Mahallelerine de sıçradı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında birçok ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi 139 arazöz, 15 dozer ve 650 personelle gece boyunca sürdü. Coğrafi şartların sarp olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için gece boyunca yol açma çalışmaları yürüttü.

Adana’nın Kozan ilçesi, Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkisindeki ormanlık alanda da dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine 15 arazöz, 7 su tankı ve 120 personel sevk edildi.

Yangın nedeniyle Kuytucak Mahallesi’ndeki bazı evler tedbiren boşaltıldı. Bölgede arıcılık yapan Orhan Doğan’a ait 30 arı kovanı da yangında kül oldu. Doğan, gözyaşı döktü. Yaklaşık 100 dönüm ormanın zarar gördüğü yangın akşam saatlerinde söndürüldü.

BAKAN: TERÖR İHTİMALİ OLABİLİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde dün 17 yangınla mücadele ettiklerini belirterek Hatay İskenderun´daki yangın hariç hepsinin kontrol altına alındığını söyledi. Sabotaj ihtimalinin sorulması üzerine Bakan Pakdemirli, “Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var. Yerleşim yerlerinde önemli zarar yok. Sadece bir evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor” dedi.