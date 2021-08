Yin yang nedir?

Yin pasif, yang aktif enerjiyi yansıtır. Bu akan enerji "Chi" yani yaşam enerjisidir. Yaşam enerjisi, dengesini, ying/yang ilişkisinde ve beş elementin birleşiminde saklar. Bu elementlerin dengede kullanılması insanları rahatlatır.

Yaygın olarak iyilik ve kötülüğün simgesi olarak bilinen Yin ile Yang'ın, kuram olarak ahlaki değerlerle hiçbir ilgisi yoktur. Kuram, bir şeyi ne iyi olarak ne de kötü olarak ele alır. Aksine, tümüyle evrenin gerçekleri üzerine kuruludur ve evreni karşıtların dinamiği olarak inceler.

Ying-Yang Çemberi Ying-Yang çemberi veya Tai-Chi olarak da adlandırılan basit sembol, temel olarak Tao felsefesini açıklıyor. Tao (yol), kainattaki her şeyin iki güç tarafından kontrol edildiğini savunur. Bunlardan birincisi yin, şekilde siyah olarak sembolize edilmiş. Negatif kuvveti ifade eden yin, ayrıca gece, ay, karanlık gibi kavramları da belirtmekte. Beyazla sembolize edilen yang ise ruh, ışık, ısı, güneş ve gün gibi kavramları belirtiyor. Yin her zaman yang'dan sonra geliyor. Bunun anlamı da, her karanlıktan sonra aydınlığın gelmesi.

Yin ve Yang’ın Tarihçesi

Yin yang kavramı uzun bir geçmişe sahiptir. Bu kavramla ilgili Yin Hanedanlığı (yaklaşık 1400-1100 M.Ö.) ve Batı Zhou Hanedanlığına (1100-771 M.Ö.) kadar uzanan pek çok yazılı kayıt vardır.

