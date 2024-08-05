Yılsonu hedefi enflasyonun üzerinde büyüme

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Gülen, sektörün 2024 yılı yarıyıl performansını değerlendirdi. Özkaynakların yüzde 130’a yakın arttığını, aktif büyüklüğün yılın ilk yarısında 1.7 trilyon TL’yi aştığını belirten Gülen, “Türkiye’de dünya devi sigorta gruplarının yatırımları bulunuyor. Bu şirketlerin ekonomimize ve geleceğe olan güvenleri yatırım yaptıkları ilk günkü gibi aynı heyecanla devam ederken, sektörümüze olan yatırım ilgisi yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından hala yüksek düzeyde” dedi.

Sektörde yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80.7 oranında nominal büyümeyle 380.4 milyar TL prim üretimi olduğunu ifade eden Gülen, şunları söyledi: “Sağlık sigortaları ile yangın ve doğal afet branşlarındaki olumlu görünüm yılın ilk yarısında devam etti ve hayat dışı branşlar yüzde 81.3 oranında, reelde de yüzde 5.7 büyüdü. Hayat sigortalarında son yıllarda yaşanan reel küçülme bu yıl yerini büyümeye bıraktı. Oto sigortalarında toplamda 131.4 milyar TL prim üretildi ve toplam üretiminin yüzde 39’unu gerçekleştirildi. 2024 yılında enflasyonun üzerinde büyüme başarısı göstereceğiz, yüzde 80 oranında büyüme beklentisi altında yılsonunda 900 milyar TL seviyelerine üretime ulaşacağımızı öngörüyoruz.”