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Yılmaz’dan temas trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#COP31#İran
Yılmaz’dan temas trafiği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 temasları kapsamında çeşitli görüşmeler yaptı.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile de görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

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İRAN’LA İLİŞKİLER

“Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile bölgesel gelişmeleri ele aldık. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin barış ve istikrarın önemini bir kez daha ortaya koyduğu bu dönemde, bölgesel meselelerin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumluluklarımızı değerlendirdik. Sayın Ensari’ye nazik ziyaretleri ve COP31’e katılımları için teşekkür ediyorum.”

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KKTC’NİN GÜÇLENMESİ

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesine ilişkin de “Görüşmemizde, KKTC’nin kalkınmasına ve refahına yönelik ortak projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki işbirliğimizi değerlendirdik. KKTC’nin her alanda güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için desteğimizi sürdürecek, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan’a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum” mesajını paylaştı.

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#COP31#İran

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