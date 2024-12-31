Yılmaz’dan İmralı değerlendirmesi: Terörün gölgesinde olmayan bir demokrasi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Öcalan’la görüşmesiyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu:

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ

“Sayın Bahçeli’nin perspektifi çok açık, terörsüz bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye. Türkiye Yüzyılı dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun da biliyorsunuz en önemli unsurlarından biri Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyılı olacaktır başlığı. Bu huzur meselesi, terörsüz bir Türkiye meselesi çok çok önemli. Dolayısıyla biz bir taraftan bütün vatandaşlarımızın eşit, onurlu vatandaşlar olarak demokratik bir ülkede kendilerini en rahat hissettikleri bir şekilde yaşamalarından yanayız. Demokratik bir ortamın sağladığı imkânlardan hukuk devleti çerçevesinde herkesin eşit vatandaşlık çerçevesinde yaşadığı bir ülke.

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TERÖR DEMOKRATİK SİYASETİ ZEHİRLİYOR

Ama bir taraftan da terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor. Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda bir demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. Dolayısıyla farklı partiler olabilir ülkemizde, farklı görüşler olabilir, bir hukuk düzeni içerisinde herkes özgürce fikirlerini ortaya koyar, ama terör bir siyasi partiye veya bir sivil gibi görünen bir yapıya bir şekilde etki ediyor, yönlendiriyorsa hiçbir demokratik ülkenin bunu kabul etmesi mümkün değil.

TÜRKİYE BUNU HAK EDİYOR

Biz şunu arzu ediyoruz; terörün gölgesinde olmadığı bir demokrasi, bu çerçevede Türkiye’nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz. Türkiye bütün içinde yaşattığı zenginliklerle birlikte kapsayıcı bir millet anlayışı içinde, bütün bu farklılıkları kuşatan bir millet anlayışı içinde yoluna devam edecektir. Ama bir taraftan da tabii şunun da altını çizmem lazım, biz hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz. Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir, ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın, bunu da elbette kim istemez? Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde bu gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz.

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TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Biz her zaman demokrasiden yana olduk, kalkınmadan yana olduk, onun da altını çizmek isterim. Terör, demokrasinin de, kalkınmanın da düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne temel hak ve hürriyetlerinizi kâmilen yaşayabilirsiniz, ne de kalkınabilirsiniz. Dolayısıyla terörün ortadan kalktığı bir ortam hem ülkemiz için, hem Doğu-Güneydoğu için demokrasi bakımından da kalkınma bakımından da çok daha olumlu bir ortam oluşturacaktır. Ama biz her türlü, dediğim gibi terörle mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz, ama bir taraftan da terör örgütlerinin ortadan kalktığı bir ortam elbette hepimizin de arzu ettiği bir ortam.”