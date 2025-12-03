×
Yılmaz’dan bütçe yanıtları

Yılmaz’dan bütçe yanıtları
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik eleştirileri yanıtlarken, “Cumhurbaşkanlığında elbette yapılan işin niteliğine bağlı olarak harcamalar yapılmaktadır ama bir taraftan da son derece titiz bir yaklaşım olduğunu, israftan kaçınan, tasarrufu öngören bir yaklaşımla bütçemizi yönettiklerini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir örnek vereyim: Yasal hakkı olduğu halde çalışanlar veya danışmanlar, Cumhurbaşkanımız bir ziyarete gittiğinde hiç kimse yolluk almıyor” dedi.

 Yılmaz, özetle şunları aktardı: “Cumhurbaşkanlığının bütçeden aldığı pay şu anda binde 1.1; geçmişte bu işlevi yapan iki tane kurum vardı. Bir Cumhurbaşkanlığı, bir Başbakanlık olarak. O dönemlerde bütçeden Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ne kadar pay alıyormuş diye bakıyoruz, binde 3.2.  Gelecek yılla ilgili de tablo şu: Bütün genel idareler için artış oranı yüzde 28.38. Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış oranı 25.7.  Gelecek sene NATO zirvesini yapıyoruz Külliye’de, buna rağmen çok fazla artış görmüyoruz. (Örtülü ödenek) Yasalarda ‘Bu ödenek bütçenin başlangıç ödeneğinin binde 5’ini geçemez’ diyor. Gerçekleşme ise 2024 yılında on binde 5’i. 2025 yılında on binde 3’ü yani onda 1’i kadar.”

 

 

BAKMADAN GEÇME!