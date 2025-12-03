Yılmaz’dan bütçe yanıtları

Haberin Devamı

Yılmaz, özetle şunları aktardı: “Cumhurbaşkanlığının bütçeden aldığı pay şu anda binde 1.1; geçmişte bu işlevi yapan iki tane kurum vardı. Bir Cumhurbaşkanlığı, bir Başbakanlık olarak. O dönemlerde bütçeden Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ne kadar pay alıyormuş diye bakıyoruz, binde 3.2. Gelecek yılla ilgili de tablo şu: Bütün genel idareler için artış oranı yüzde 28.38. Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış oranı 25.7. Gelecek sene NATO zirvesini yapıyoruz Külliye’de, buna rağmen çok fazla artış görmüyoruz. (Örtülü ödenek) Yasalarda ‘Bu ödenek bütçenin başlangıç ödeneğinin binde 5’ini geçemez’ diyor. Gerçekleşme ise 2024 yılında on binde 5’i. 2025 yılında on binde 3’ü yani onda 1’i kadar.”