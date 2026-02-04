×
HABERLERGündem Haberleri

Yılmaz’dan anayasa açıklaması: Epey mesafe aldık

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Anayasa#Kabine
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Yılmaz şu açıklamaları yaptı: “Anayasa çalışması ile ilgili bir komisyonumuz var biliyorsunuz, düzenli bir şekilde toplanıyoruz. Komisyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz.

Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis’in. Bu konuların Meclis’te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis’te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin.

MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada. Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte.”

Haberle ilgili daha fazlası:
