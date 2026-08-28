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Yılmaz: Yol haritamızı oluşturduk

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#Cevdet Yılmaz#Milli Güvenlik Kurulu#Silah Bırakma Süreci
Yılmaz: Yol haritamızı oluşturduk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’nda çok önemli kararlar aldıklarını ve yol haritasını oluşturduklarını söyledi.

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Cevdet Yılmaz, Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Mollakara Altın Madeni’nin açılış töreninde Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin özetle şöyle konuştu:

“Türkiye Yüzyılı’nda terörden uzak, terörün artık gündem olmadığı bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz. Ve bu ortamdan da tüm Türkiye istifade edecek. Ama en çok da Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan insanlar kazanacak. İşte bu yatırım ortamıyla, ekonomik gelişmeyle, kalkınmayla çok farklı bir dönem oluşmuş olacak. Biliyorsunuz, Meclisimizden 467 evet oyuyla 7595 Sayılı Kanun çıkmış oldu. Bu kanundan sonra başkanlığını yaptığım, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulumuzu topladık. Orada da çok önemli kararlar aldık.

SAHADA TESPİTLER

Bir yol haritası oluşturduk. Sahadaki gelişme, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzun da teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak. Bütün diğer maddelerin hayata geçmesi, silahların bırakılması ve tasfiye süreçlerinin tamamlanmasıyla bağlantılı. İlk maddede bu yazıyor. Önce silahlar bırakılacak, tasfiye süreci bitecek. Bu sahada tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzca teyit edilecek. Daha sonra diğer maddeler işler hale gelmiş olacaklar. Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır.”

SDG’NİN FESHİ

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Konuşmasında Suriye’de SDG/YPG’nin kendisini feshetmesini de değerlendiren Cevdet Yılmaz “Şam’da çok önemli bir toplantı oldu. Bundan dolayı da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Biz kendi birliğimizi, istikrarımızı istediğimiz gibi bölgedeki komşu dost ülkelerinde birlik beraberlik içinde olmasını istiyoruz. Toprak bütünlüğünün, egemenliğinin, milli birliğinin sağlanmasını devam etmesini istiyoruz. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz” dedi.

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#Cevdet Yılmaz#Milli Güvenlik Kurulu#Silah Bırakma Süreci

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