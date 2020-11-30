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Adil DEMİRÇUBUK
Haber Giriş: 30.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural: İlk kez koronaya yakalandı

Adil Demirçubuk
Adil Demirçubuk
ademircubuk@hurriyet.com.tr
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Adil Demirçubuk
Adil Demirçubuk
ademircubuk@hurriyet.com.tr
Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural: İlk kez koronaya yakalandı
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Teknik direktör Yılmaz Vural bir süredir COVID-19 ile mücadele ediyor. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen teknik direktörün hastalığa ikinci kez yakalandığı iddia edilmişti. Fakat ailesi bu iddiaları yalanlayarak, Yılmaz Vural’ın COVID-19’a ilk kez yakalandığını açıkladı.

Önceki gece uygulanan tedavilerle kan değerlerinde düzelme görülen Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, “Doktoru da bunu daha önce açıkladı. Ama maalesef böyle bir algı oluştu. Yılmaz hiçbir zaman korona olmadı. Grip dahi geçirmedi. Buna tüm Akhisar camiası da şahittir. Onun COVID-19 olduğu iddia edilen günlerde 17 kilometre mesafe kat edecek antrenmanlar yapıyordu. O ilk kez koronaya yakalandı” dedi. Öte yandan Yılmaz Vural’ın ailesi tarafından yapılan diğer bir açıklamada, ikinci testin negatife döndüğü ifade edildi. Açıklamada, “Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor” denildi.

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Adil Demirçubuk
Adil Demirçubuk
ademircubuk@hurriyet.com.tr
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