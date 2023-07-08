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Yılmaz ve Şimşek’in Katar çıkarması

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Katar#Cevdet Yılmaz
Yılmaz ve Şimşek’in Katar çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 17-19 Temmuz’da gideceği Körfez ülkelerine öncesinde önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi kurmayları bugün günübirlik Katar’a gidecek. Yılmaz ve Şimşek ekibinin, önümüzdeki hafta ise Suudi Arabistan’a gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde, yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor.

YATIRIM ALANLARI BELİRLENDİ

Körfez ziyareti öncesinde yapılan çalışmalarda önemli bir adım da atıldı. Edinilen bilgilere göre, bakanlıklardan kendi alanlarıyla ilgili somut projeler hazırlaması istendi. Buna göre, her bakanlık için tek tek yatırım alanları ortaya çıkarıldı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de planlanan yatırım alanlarının finansal boyutuyla ilgili bir tablo çıkardı. Yapılacak ziyaretlerde, bu somut projeler sunulacak.

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100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Körfez ülkelerinin Türkiye’ye yapacağı yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yatırımlar ile ilgili hedefler Erdoğan’ın ziyaretinde resmiyete dökülecek. Ayrıca sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılacak olan enerji anlaşmasıyla Türkiye’ye 20 milyar dolar yatırımın gelmesi hedefleniyor. Erdoğan’ın yapacağı resmi ziyarette, netleştirilen anlaşmalar karşılıklı imzalanacak.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Katar#Cevdet Yılmaz

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