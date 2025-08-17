×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yılmaz: Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Diplomasi#Trump
Yılmaz: Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 18:19

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,  ABD Başkanı Sayın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’nin görüşmeleri öncesinde gerçekleşen çevrim içi liderler toplantısına katıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Sayın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 'Gönüllüler Koalisyonu' çevrim içi liderler toplantısına katıldım. Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Diplomasi#Trump

BAKMADAN GEÇME!