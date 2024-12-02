Yılmaz: Kongreler dönüm noktası

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Kongrelerin, azmin tazelendiği ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek için enerji toplanılan dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları, sadece bir siyasi hareketin mensupları değil, milletimizle birlikte yazılan bir tarihin taşıyıcılarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mamak 8. Olağan Kongresi’nin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“23 yıllık yolculuğumuzda kongrelerimiz, sadece yönetim değişimi değil; davamıza bağlılığın pekiştirildiği, azmimizin tazelendiği ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek için enerji topladığımız dönüm noktalarıdır. Görevi devreden İlçe Başkanımız Erhan Sarıgöl ve ekibine teşekkür ediyor, seçilecek olan yeni ilçe başkanımız ve yönetim kurulunu şimdiden tebrik ediyorum. Davamıza omuz veren, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi daim eylesin.”