Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti

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İstifasını sosyal medya hesabından duyuran ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i suçlayıcı ifadeler kullanan Yılmaz şunları kaydetti: “Partinin kurumsal yapısı kişilerin çıkarları karşısında çöktü. Parti Lideri Sn. Meral Akşener ise Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını önleyemedi. Bu tutarsızlık liderin siyasi kredisini tüketti. Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti’den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor” dedi.