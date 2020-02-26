Yılmaz: Gençlerimizi vatan bilinciyle yetiştirmeliyiz

Okul idaresi tarafından karşılanan Emine Sare Aydın Yılmaz kısa bir sohbetin ardından, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz konuşmasında, kendisinin de üniversitede akademisyen olduğunu ve ne olursa olsun hiçbir zaman öğretmenlikten vazgeçmeyeceğini, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Yılmaz, önemli olanın vatan olduğunu, bu vatan içinde canla başla çalışacağını belirterek, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin, vatan bilinci ve sevgisi ile yetiştirmemiz gerektiğinin altını çizdi. Daha sonra okulu gezen Emine Sare Aydın Yılmaz, laboratuvarlarda öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen söyleşide, Yılmaz öğrencilerin sorularına cevaplar verirken, kitap okumanın önemini belirterek özelikle yabancı ve Türk klasiklerini okumaları gerektiğini söyledi.

ZİYARET HATIRA FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SONA ERDİ

Okul müdürü Ferhat Öztürk Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilli Emine Sare Aydın Yılmaz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.