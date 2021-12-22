Yılmaz Erdoğan okuluna sahip çıktı: 'Tarihi değerler yok olmasın'

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Meslek Lisesi öğrencilerinin Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’ne, buradaki öğrencilerin de Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne taşınacağı iddiaları öğrencileri tedirgin etti. Okullarından ayrılmak ve başka okulda eğitim görmek istemeyen öğrenciler, sosyal medya üzerinden tepkilerini ve taleplerini dile getirirken okulun eski mezunları da onlara destek verdi. Sanatçı Yılmaz Erdoğan da mezunu olduğu Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’nin öğrencilerini yalnız bırakmadı. Erdoğan öğrencilerin başka bir binaya taşınacak olmasına tepki göstererek tarihi değerlerin yok olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan, “Mezunu olmaktan gurur duyduğum Aydınlıkevler Lisesi’yle ilgili yeni bir düzenleme yapılması düşünülüyor. Tarihi kökleri olan böyle bir binanın yer değiştirmesi çok yanlış bir uygulama olacaktır. Bu projeye şu anki öğrenci kardeşlerim kadar ben de karşıyım. Lütfen bunu basit bir imar meselesi olarak görmeyelim ve tarihi kıymetleri bulundukları yerde koruyalım” dedi. Öğrenciler de Erdoğan’ın paylaşımına teşekkür ederek yanıt verdi.

ÖĞRENCİLER KAZANDI

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Sosyal medyadaki yoğun itirazların ardından Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetimine Aydınlıkevler Anadolu Lisesi öğrencilerinin taşınmayacağını bildirdi. Aydınlıkevler MTAL için yıkım kararı verilmiş olsa da yaşanan son gelişmelerden sonra yıkılan okulun öğrencilerinin nerede eğitim göreceği henüz belirlenmiş değil.