Yılmaz Bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz

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İETT tarihinin ilklerinden biri olarak kayda geçen doğumun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyadan, “Metrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak” dedi.

Yılmaz bebeğin dünyaya geldiği 34 AS Avcılar–Söğütlüçeşme hattındaki metrobüsün şoförü Mustafa Bozdemir de o anları anlattı: “Küçükçekmece durağına geldiğimizde de hanımefendinin sancıları biraz daha artmaya başladı. O sırada yolcuları tahliye etmeye başladım. Güvenlik görevlisi bir kardeşimiz de geldi. En müsait yere arabamızı çektik. 112’yi aradım. Sağlık ekipleri geldi. Benim için çok güzel bir olaydı. Böyle bir olaya tanıklık edeceğim hiç aklıma gelmezdi.”