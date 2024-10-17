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Yılmaz Bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz

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#İstanbul#Esenyurt#Ekrem İmamoğlu
Yılmaz Bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

İstanbul Esenyurt’ta doğum sancıları tutan Hanife Mete hastaneye gitmek için taksi bulamayınca bindiği metrobüste doğum yapmış, aile bebeğe Yılmaz adını vermişti.

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İETT tarihinin ilklerinden biri olarak kayda geçen doğumun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyadan, “Metrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak” dedi.

Yılmaz Bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz

Yılmaz bebeğin dünyaya geldiği 34 AS Avcılar–Söğütlüçeşme hattındaki metrobüsün şoförü Mustafa Bozdemir de o anları anlattı: “Küçükçekmece durağına geldiğimizde de hanımefendinin sancıları biraz daha artmaya başladı. O sırada yolcuları tahliye etmeye başladım. Güvenlik görevlisi bir kardeşimiz de geldi. En müsait yere arabamızı çektik. 112’yi aradım. Sağlık ekipleri geldi. Benim için çok güzel bir olaydı. Böyle bir olaya tanıklık edeceğim hiç aklıma gelmezdi.” 

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#İstanbul#Esenyurt#Ekrem İmamoğlu

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