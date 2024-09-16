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Yılmaz: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, değerli bir kalkınma ortağımız olmuştur

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#Cevdet Yılmaz#Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası#Yatırım
Yılmaz: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, değerli bir kalkınma ortağımız olmuştur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 19:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ülkemiz için şu ana kadar sağladığı 20 milyar Avro’dan fazla finansman ile her zaman değerli bir kalkınma ortağımız olmuştur. Bunun yanı sıra işbirliğimizin ve önceliklerimizin uyumlu olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EBRD yöneticileri ile Türkiye ekonomisi, yakın zamanda açıkladığımız orta vadeli program kapsamındaki hedeflerimiz ve ilerlemeler, Avrupa Birliği ilişkilerimiz ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığımız oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD, ülkemiz için şu ana kadar sağladığı 20 milyar Euro’dan fazla finansman ile her zaman değerli bir kalkınma ortağımız olmuştur. Bunun yanı sıra işbirliğimizin ve önceliklerimizin uyumlu olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunan EBRD ile aramızdaki güçlü işbirliğinin; yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektörlere yönelik yatırımlar ile kadınlar ve gençlere yönelik projelerin finansmanı alanlarında da artarak devam etmesini bekliyoruz. EBRD heyetine değerli katkıları ve ziyaretleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. 

 

 

 

 

 

 

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#Cevdet Yılmaz#Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası#Yatırım

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