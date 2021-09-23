Yıllık izne gelmişti... Uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

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Kaza saat 18.00 sıralarında, Bartında Kirazlıköprü tüneli içerisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Mehmet Akıncı yönetimindeki 67 TH 059 plakalı otomobil, tünel içine girdiği sırada yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak karşı yönden gelen Mert Yağcı (25) yönetimindeki 37 RE 554 kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen Rıdvan Can (45) yönetimindeki 06 BK 0451 plakalı hafif ticari araç ise kamyonete çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Akıncının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Mert Yağcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazada hayatını kaybeden Mehmet Akıncının Erzurumda uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izni sırasında memleketine geldiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Akıncının yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.