Yılların tartışması son buluyor… Menopozda hormon aklandı mı

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç, dünya genelinde yapılan araştırmaları ve bilimsel çalışmaları Hürriyet’e değerlendirdi: “Menopoz yıllarca kadınlar için ‘hormonsuz yaşamak zorunda kalınan’ bir dönem gibi anlatıldı. Özellikle jinekolojik kanser geçiren kadınlara çoğu zaman otomatik olarak hormon replasman tedavisinden uzak durmaları söylendi. Oysa güncel bilimsel veriler bize yumurtalık kanserinde bile daha dengeli ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşımın mümkün olduğunu gösteriyor. Doğru hasta seçimi, uygun doz ve yakın takip ile bazı jinekolojik kanserleri geçirmiş kadınlarda bile hormon replasman tedavisi yaşam kalitesini belirgin şekilde artırabilir.

‘GÜVENLİ VE ETKİLİ OLABİLİR’

Bugün asıl soru ‘Hormon verilebilir mi?’ değil ‘Hangi hastaya, ne zaman ve nasıl güvenle verilebilir?’ sorusudur. Bu yeni bakış açısı, menopoz sonrası yaşamı kanser korkusunun gölgesinden çıkarıp kadınların sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesine kapı aralıyor. Güncel bilimsel veriler, jinekolojik kanser tedavisi sonrası menopoz yönetiminin daha bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini gösteriyor. Doğru hasta seçimi yapıldığında hormon replasman tedavisinin bazı kadınlar için güvenli ve etkili bir seçenek olabileceği ifade ediliyor.”

Doç. Dr. Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç - Buse Özel yazdı

DÜZENLİ KONTROL ŞART

Doç. Dr. Talmaç, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti: “Kadınlarda en sık görülen kanserler endometriozis, rahim ve yumurtalık. Ancak bunlar içinde en sinsi davranan ve ileri evrede yakalanan yumurtalık kanseri. Hastalarda erken evrede erken doyma, hazımsızlık gibi şikayetler oluyor ama bunu genellikle önemsemiyorlar. Hastalar bize karında şişkinlik, anormal kanama, karın ağrısı gibi bulgularla geldiğinde ise kitle büyümüş oluyor. Ne yazık ki tarama testi de yok. Genellikle hastalar üçüncü evrede geliyor. Ancak yüz güldürücü tarafı da şu ki cerrahi, kemoterapi, tümör konseyi, immünoterapi, akıllı ilaç gibi seçenekler ile beş yıllık sağ kalımda ciddi artışlar yaşanıyor. Bu kanser türlerine artık eskisi kadar korkarak yaklaşmıyoruz ama kadınlar mutlaka düzenli kontrollerden geçmeli...”