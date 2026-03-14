Yıllardır köydeki çocukları getirip götürüyor! Vali tarafından plaket verildi: 'Bir şey olduğunda beni çağırıyorlar'

Çemişgezek ilçesi Gözlüçayır köyünde yaşayan Hanım Yıldırım, köydeki öğrencileri ve hastaları ilçe merkezine taşımak için şoförlüğe başladı. Yaklaşık 250 nüfuslu köyde yaşayan Yıldırım, köyün tek servis şoförü olarak haftanın 3 günü yaklaşık 28 kilometrelik yolu katedip öğrencileri ilçe merkezindeki okullarına ulaştırıyor. Servis şoförlüğünün yanı sıra köyde tarım ve hayvancılıkla da uğraşan Yıldırım, ürettiği doğal ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Yıldırım, ayrıca ihtiyaç halinde köylüleri ve hastaları da taşıyor.

PLAKET VERİLDİ

Köyde acil bir durum yaşandığında direksiyon başına geçen Hanım Yıldırım, hastaları da ilçedeki hastaneye ulaştırıyor. Doğum yapacak kadınları da hastaneye götürdüğünü belirten Yıldırım, köylüler tarafından güven duyulan biri olduğunu söyledi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile bir araya gelen Hanım Yıldırım’a örnek çalışmaları nedeniyle plaket verildi. Yıldırım’ı tebrik eden Vali Aygöl, “Bir hanımefendinin gerçekten ‘isterse neler yapabilir’ sorusunun ete kemiğe bürünmüş halisin” dedi.

Kadınların isterse her mesleği yapabileceğini, kadın olarak mesleğini yapmanın başta zor olduğunu ancak zamanla çevresinin desteğini de aldığını anlatan Hanım Yıldırım, “15 yıldır öğrenci servisliği yapıyorum, bir ara yolcu da taşıyordum. Şu an öğrenci servisliği yapıyorum. Bana emanet çocuklar var, onları getirip götürüyorum. Zor da olsa yapmak zorundayım. Hayat mücadelesi. Ekmeğimi kazanıyorum. Çok zor günler geçirdim ama yapıyorum. Bütün kadınlar hiçbir şeyden korkmasınlar, yapsınlar. Kadın isterse her şeyi yapar. Bu mesleğe başlamamın sebebi çocuklukta, arabanın olmadığı bir zamanda, hastalar vardı. Cenaze şeklinde bir şey bağlayıp götürüyorlardı. Onlar beynimde bir iz bıraktı. ‘Büyüyüp araba alacağım, ben de bir hastayı kurtarabilirim’ diyordum. Gördüklerimden, hayatın bana gösterdiği şeylerden dolayı bu yola girdim” dedi.

Köyde ihtiyacı olan herkese yardımcı olduğunu belirten Yıldırım, “Erkek şoförlerden dahi daha önce lastiklere zinciri bağlarım. Yeri geldiğinde traktörümü de kullanıyorum, odun götürüyorum. Direksiyon başına geçtiğim zaman kendimi özgür hissediyorum. Her ihtiyacımı görüyorum. Bir şey olduğunda hemen ilçeye gidiyorum. Bir hasta olsa ilçeye getiriyorum. Köylünün de bana karşı bir durumu var, ‘Sen bize bir güçsün’ diyorlar. Bir şey olduğunda beni çağırıyorlar. Doğum olsa hastaneye götürüyorum, bir kadın olarak yanında oluyorum. Kadınlar korkmasın, kendini ezdirmesinler. Kadınları öldürmesinler. Kadınların yapmayacağı şey yoktur. Kadın, evin hem dışında hem de içinde her şeyi yapandır. Kadının kıymetini bilsinler. Kadınlar, istediği her şeyi yapacaklarsa hepsinin yolu açık olsun, korkmasınlar. Ben tek başına ayakta durmayı biliyorsam herkes de durabilir” diye konuştu.