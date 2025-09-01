×
Yıllardır Balıkesir'de uygulanıyor! Hem para veriyorlar hem de tokat atıyorlar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 11:44

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürdürülen yüz yıllık düğün geleneğinde para verip damada tokat atıyorlar. İlçeye bağlı Havutça Kırsal Mahallesi'nde asırlardır süregelen sıra dışı bir düğün geleneği dikkat çekiyor.

Bölgede uygulanan "Damat tıraşı" adlı gelenekte, damat ve sağdıçları bir masaya oturtuluyor. Tıraş esnasında ilk tokadı gelin, eline para alarak damada atıyor. Ardından da düğüne katılan davetliler sırayla damada ve sağdıçlara para ile tokat atıyor.

Yüzyılı aşkın süredir sürdürülen bu gelenekte, tokatlarla birlikte saçılan paralar masanın önüne serilen örtünün üzerine düşüyor. Toplanan paralar ise damat ve ailesine düğün masraflarında destek olmak amacıyla kullanılıyor.

Köy halkı, bu geleneğin birlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgularken, "Hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel" sözleriyle geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

