Yıllardır alerji sandı gerçek bambaşka çıktı! Burnundan beyin omurilik sıvısı akıyormuş

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Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde yaşayan Özlem Akçay, uzun süredir devam eden burun akıntısı şikayetiyle uzun süre alerji tedavis gördü. Ancak şikayetleri geçmedi. Akçay, diş tedavisi sırasında yapılan tetkiklerde Akçay'ın burnundan akan sıvının aslında beyin omurilik sıvısı olduğu öğrendi.

Yapılan incelemelerde burun içinde en arkada bulunan (Sfenoid) sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve buradan beyin omurilik sıvısının sızdığı belirlendi. Bu durumun, tıbbi adıyla spontan beyin omurilik sıvısı kaçağı olarak bilinen ve ihmal edildiğinde ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir hastalığı işaret ettiği belirtilerek Akçay'a ameliyat olması gerektiğini bildirildi. İEÜ Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren ve ekibi tarafından endoskopik yöntemle kapalı olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası Akçay, sağlığına kavuştu.

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'ÖNCELERİ ALERJİ SANDIM'

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Özlem Akçay, "Başta alerji sandım, çünkü çevremdeki pek çok kişinin burnu akıyordu. Alerji ilaçlarıyla geçeceğini düşündüm. Ancak uzun süre geçmeyince sıradan bir alerjik rahatsızlıktan çok daha ciddi bir tabloya işaret ettiğini fark etti ve doktora başvurdum. Meğer burnumdan akan sıvı beyin sıvısıymış. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren, hastanın kendilerine uzun süreli burun akıntısı şikayetiyle başvurduğunu belirti, "Yapılan incelemelerde, burun içinde en arkada bulunan sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve buradan beyin omurilik sıvısının sızdığı izlendi. Bu durum menenjit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için acil müdahale edilmesi gereken bir tablodur. Endoskopik yöntemle kapalı olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası, hastanın burun akıntısı tamamen kesildi" diye konuştu.