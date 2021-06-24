Yıllarca öz babasının istismarına maruz kaldı... Annesi konuştu! Sosyal medyada infial yaratmıştı

İstanbul'da yaşayan T.K., iddiaya göre 8-9 yaşlarından bu yana öz babası Y.K.'nın cinsel istismarına maruz kaldı. Küçük yaşlarda babasının davranışlarının 'sevgi'den kaynaklandığını düşünen T.K., okuldaki seminerlerle bu yakın davranışın 'cinsel istismar' olduğunu anladı. Kendisine yaptıklarının istismar olduğunu söylediği babası Y.K., olayları bir başkasına anlatması halinde annesini öldüreceği yönünde tehdit etti. T.K. bir süre sonra bu durumu anneannesine anlattı. Anneannenin aktarmasıyla olayı öğrenen genç kızın annesi A.K., eşine tepki gösterdi. Y.K. ise iddiayı reddetti ve eşi ile çocuklarını evde bir süre hapsetti.

2019 yılının nisan ayında evden annesiyle birlikte kaçan T.K. babası hakkında şikayetçi oldu. T.K.’nin annesi ise boşanma davası açtı. İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde de cinsel istismar iddiasıyla dava açıldı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen raporda, genç kızın beyanlarının doğru olduğu, olay nedeniyle T.K.'nin ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verildiği belirtildi. Davanın salı günü yapılan karar duruşmasında mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Y.K.'nin beraatine karar verdi. T.K. ise kararı üst mahkemeye taşıdı.

BAKANLIK İSTİNAFA TAŞIYACAK

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kararı istinafa taşıyacaklarını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Y.K.'nin beraat etmesi yönündeki karara istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edeceğiz. Bakanlık olarak hukuki süreci takip ediyoruz ve davaya müdahiliz" denildi.

'O YAŞTA SEVGİ OLARAK GÖRMÜŞÜM'

Karara tepki gösteren T.K., 8- 9 yaşlarındayken öz babasının kendisini taciz ettiğini anlattı. Ortaokul sıralarında seminer derslerinde cinsellik konularını öğrendiğini aktaran T.K., “Bu durumu idrak ettim. Öz babam bana bunu yapmış. Ben bunu anlamamışım. Sevgi olarak görmüşüm. Daha sonra 'baba' bile demek istemediğim şahsa bunu söylediğimde o da bana 'Anneni öldürürüm. Ben cezaevine girerim. Siz de çocuk esirgeme yurduna gidersiniz' diyerek beni defalarca tehdit etti" diye konuştu.

'SUSTURULMAK ZORUNDA KALDIM'

Babasının tehditleri karşısında korktuğunu belirten T.K., “Susturuldum. Susturulmak zorunda kaldım. Liseye geçtiğimde daha da büyüdüğümü fark ettim. Annem bu durumu bilmiyordu. Beni tehdit ettiği için onlara zarar gelmesini istemiyordum" ifadelerini kullandı.

'ANNEME, BENİM ONA İFTİRA ATTIĞIMI SÖYLEDİ'

2018 yılında annesi A.K. ile birlikte tatile gittiklerini, orada anneannesi ve dedesiyle bir araya geldiklerini aktaran T.K., tacize uğradığını anneannesine söylediğini anlattı. T.K., “Anneannem bana 'Güçlü kal emin ol ki annen senin arkanda olacak' dedi. Anneme durumu anlattım. Annem Y.K.'ye olayı söyledi. Y.K. de 'Bana iftira atıyor. Ben onun açık giyinmesini istemiyorum. Onun dışarı çıkmasına izin vermiyorum' diyerek benim ona iftira attığımı söyledi. Annem bana inandı, ona inanmadı. Annem hep arkamda durdu" diye konuştu.

'ANNEMİN SURATINA KAYNAR SU DÖKMEYE KALKIŞTI'

Bu olay sonrası babası tarafından eve kapatıldıklarını anlatan T.K., “Kapımıza polisler geldi. Onu evden uzaklaştırdı ama o yine de eve girmeyi başardı. Annemin boğazına bıçak dayadı. Annemi defalarca aldatıp suratına kaynar su dökmeye kalkıştı. Sonrasında kapımıza yeniden polisler geldi, onu tekrar uzaklaştırdılar. 2019 Nisan ayında evden kaçarak uzaklaştık. Anneannemlerle birlikte yaşadık" dedi.

Babasından şikayetçi olduğunu, annesinin de boşanma davası açtığını anlatan T.K., “Bu süreçte onun ailesinden de kendisinden de çok tehdit aldık. Dün mahkememiz vardı. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Benim adli tıp raporlarım ve 6 doktor tarafından onaylanmış raporlarım var. Olaylar sonrası psikolojimin bozuk olduğu, psikolojik destek almam gerektiğini söylediler. Dün Y.K. beraat etti. Benim sesimi duyun, bana yardım edin. Bu sapık, pislik elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Başka kızların canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

'SUSTUKÇA BU PİSLİKLER ÇOĞALIYOR'

Kendisi gibi cinsel istismara uğrayan ve susan kadınlara çağrıda bulunan T.K., “Siz de susmayın. Sustukça bu pislikler daha çok çoğalıyor. Ülkemizde bunlar olmasın. Adalet istiyorum. 2 yıldan beri benim yaşadığım süreci kimse anlayamaz. 17 yaşındayım ve artık kaldıramıyorum. Şu an bu yaptığımdan dolayı utanmıyorum. Rezil de olmuyorum. Rezil olan karşı taraf. Artık kaldıramıyorum, toprağın altına girmek istemiyorum" diye konuştu.

'KIZIMIN ARKASINDAYIM'

Anne A.K. ise 23 yıllık eşi Y.K.'ye boşanma davası açtığını ve kızının arkasında olduğunu vurguladı. A.K., “Ben o evin içinde defalarca aldatıldım, sustum, evlatlarım için köpek gibi çalıştım. Erkek işi yaptım. Öz babaları sözle bile ifade etmek istemedim bir kötülük yaptı ve yine çocuklarım için o evden çıktım ölüm korkusuyla 1 yıl geçirdim. Dövdü, yüzümü yakmaya çalıştı, 'Sakat bırakırım' dedi. Kızımın çocuklarımın her konuda arkasındayım. Kanımın son damlasına kadar bu mücadeleyi bırakmayacağım. Biz güçlü kadınlarız çocuklarımızı da o şekilde yetiştirdim" dedi.

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