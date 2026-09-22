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Yıllarca fark edilmemişti: Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunuyor! 'Doğru açıdan bakılınca benziyor'

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#Timsah Adası#Ordu Doğa Harikası#Doğa Koruma
Yıllarca fark edilmemişti: Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunuyor Doğru açıdan bakılınca benziyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 13:33

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunan ve uzaktan bakıldığında timsahı andıran şekliyle dikkat çeken Timsah Adası, doğal görüntüsüyle yıllardır bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

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Ordu'da Yalıköy ve Belicesu Mahallesi sınırlarında bulunan Timsah Adası, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yıllardır bölgede bulunan ancak yakın bir tarihe kadar fark edilemeyen, Perşembe ilçe merkezine ise yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Timsah Adası, şekli nedeniyle bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından bu isimle anılıyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde de yer alan ada, özellikle yüksek ve uzak bir açıdan bakıldığında suyun içerisinde duran bir timsahı andırıyor. Bölge, yaz aylarında denize girmek isteyenlerin yanı sıra doğal oluşumu görmek isteyen ziyaretçilerin de uğrama noktaları arasında yer alıyor.

Yıllarca fark edilmemişti: Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunuyor Doğru açıdan bakılınca benziyor

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"42 SENEDİR GİDİP GELİYORUM"

Aslen Zonguldaklı olduğunu belirten Veysel Çiftçi, Timsah Adası'nı 42 yıldır ziyaret ettiğini ifade ederek, "Çok güzel bir yer, uzaktan daha güzel görünüyor ve gerçekten timsahı andırıyor. O yüzden adı Timsah Adası olarak kalmış. Ben her yıl oraya çıkarım, üzerinden balık tutarız, burası çok güzel bir yer. 42 senedir gidip geliyorum, iznimi de burada geçiriyorum. Buraya düğünden önce gelin ve damat çekimleri yapılıyor, gençler gelip kamp yapıyorlar. Görenler de timsaha benzetiyorlar" dedi.

"EŞİM ÇOCUKLUK YILLARINDA DA TİMSAHA BENZETMİŞ"

Kıbrıs'ta çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve eşinin memleketinde yaşamaya karar verdiğini belirten Cengiz Tüzün ise Timsah Adası'nı yaklaşık 30 yıl önce keşfettiğini kaydetti. Tüzün, "Doğru açıdan bakılınca timsaha benziyor ve çok güzel görünüyor. Ben kendim de timsaha benzetiyorum. Özellikle yazın buralar dolup taşıyor. Eşim de çocukluk yıllarında timsaha benzetmiş, sonradan da gelip gidenler timsaha benzetmiş. Hatta yurt dışında da tanıtımı yapılmış" diye konuştu.

Yıllarca fark edilmemişti: Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunuyor Doğru açıdan bakılınca benziyor

"HERKES ZİYARET EDİYOR"

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Mahalle sakini Ali Kaptanoğlu da kayalığı biraz geç keşfettiklerini belirterek, "Aynen timsaha benziyor. Allah'ın takdiri ilahisi, bir tabiat olayı. Timsah Adamız burada tanındı, herkes gelip ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.

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#Timsah Adası#Ordu Doğa Harikası#Doğa Koruma

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