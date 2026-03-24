Yıllar sonra yeniden CHP'ye katıldı, rozetini Özgür Özel taktı | Emine Ülker Tarhan: Çağırdınız, geldim

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, Ramazan Bayramı'nda memleketi Manisa'ya gittiğini ifade ederek, vatandaşlarla yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini aktardı.

Eski bayramların özlendiğini, geçim sıkıntısı nedeniyle vatandaşların artık "şeker" tadında bayram geçirmediğini savunan Özel, dış politika, ekonomi, yönetim ve hukuk konularında iktidarı eleştirdi.

Yılın ilk 2 ayında, tarıma 2 milyar lira destek verilirken faiz ödemelerinin 640 milyar lirayı aştığını iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"Ocak ve şubat ayında tarıma ayırdığımız paranın 320 katını faiz ödemesine ayırıyoruz yani sadece 2 ayda ödediğimiz her 100 liralık verginin 28 lirası faize gidiyor. Çiftçimiz toprağa küstü, üretip sattığıyla maliyetlerini karşılayamıyor, hakkı olan desteklemeyi alamıyor. Vatandaş ucuz ve sağlıklı gıdaya erişemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yeni bir aşamaya daha geldik. Bu aşama, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünya üçüncülüğüne çıkmasıdır. Türkiye'den gıda enflasyonunun yüksek olduğu iki ülke var. Bunlardan biri İran, savaşta; bir diğeri Güney Sudan, büyük bir iç savaşın içinde."

Çiftçilere mazot ve gübre desteği verilmesi gerektiğini söyleyen Özel, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntının akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

Özel, çiftçilerin tarım kredilerini de ödeyemediğini ifade ederek, "Tarım için kullanılmış bütün kredilerin faizlerinin silinmesi, ana paraların yapılandırılmasını bir kez daha öneriyoruz. Bunu sadece çiftçilerimizin geçim sıkıntısından, haciz dertlerinden kurtulmaları için değil, ülkenin daha da katlanılamaz bir gıda krizine sürüklenmemesi, gıdada dışa bağımlı bir ülke haline gelip bütün ekonomik şokların Türkiye'de gıda ve beslenme krizleri yaratmaması için ifade ediyoruz." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşları etkilememesi ve zamlara neden olmaması için eşel mobil sistemine geçildiğini anımsatan Özel, akaryakıt fiyatlarındaki artışın bir kısmının ÖTV'den karşılanmasının kıymetli olduğunu ancak gelinen noktada bunun da yeterli olmadığını ifade etti.

Akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi çağrısında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Eğer akaryakıtta KDV'yi yüzde 1'e indirirse hem bugünkü pompa fiyatları yüzde 20 ucuzlayacak hem de ÖTV'den daha esnek bir müdahale alanında belli bir süre daha akaryakıt fiyatlarını buralarda, hatta yüzde 15-20 altında tutabileceğiz. ÖTV'den vazgeçmek belli bir süreliğine vergi kaybı yarattı, KDV'den vazgeçmek belli süreliğine bir vergi kaybı yaratacak. Ancak mazotla taşınan domatesten salatalığa, ayakkabıdan hırkaya tüm mallara doğal olarak bir zam gelmesinden, tüm sektörlerin ve tüm esnafların yapacağı fiyat ayarlamalarından bizi koruyacak."

"BEN DE DAVA AÇACAĞIM"

Özel, ekonominin iyi olması için önce adaletin sağlanması gerektiğini, güven ortamının sağlanmadığı ülkeye yatırımcı gelmediğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Maalesef ne siyasetten gelen, ne siyaseti bilen, aksine siyasete özenen ama paçasından acemilik akan, gözünü hırs bürümüş bir atanmışla muhatabız." dedi.

Bakan Gürlek'e ait olduğunu ileri sürdüğü taşınmazlara ait tapuların fotoğraflarının yer aldığı dövizi gösteren, söz konusu iddialara ilişkin Gürlek'in kendisine dava açacağını açıkladığını aktaran Özel, "Açılmış bir dava yok. İyi haber şu, ben de dava açacağım. Hazırladım, açıyorum. Birçok dava açıyorum ama özellikle bu konuda bana verdiği yanıta istinaden dava açıyorum. O dava da ben mi doğru söylüyorum, o mu doğru söylüyor, nereye gideceğiz biliyor musunuz? Avukat tapu sicil kayıtlarını isteyecek hakim karar vermek için getirtecek, o zaman bu millet yargı önünde kim doğru, kim yalan söylüyor görecek. Hodri meydan." diye konuştu.

Tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin başlatılan soruşturmalarla ilgili Özel, "O garibanlar tahminen bu işler birkaç aydır konuşulunca meraktan bakmıştır. Hiçbirisi ne bizim kaynağımız, ne bilmem ne..." değerlendirmesinde bulundu. Özel, Adalet Bakanlığındaki atama ve görev değişikliklerine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

EMİNE ÜLKER TARHAN CHP'YE KATILDI

Öte yandan Özel, grup toplantısının başında, eski CHP Milletvekili ve Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan'ı kürsüye davet ederek, CHP rozeti taktı.

Tarhan'ın baba ocağına döndüğünü söyleyen Özel, "Gazi'nin partisi iktidara yürüyor. Omuz omuza vererek, el ele tutuşarak, bu partinin tüm değerlerini kucaklayarak, bu ülkede kimseye sırt dönmeyerek, yüz çevirmeyerek hep birlikte iktidara yürüyoruz." diye konuştu.

Emine Ülker Tarhan da Özel'e teşekkür ederek, "Çağırdınız, geldim. Eyvallah. Sağ olun." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İhtiyacımız, tarafsız görünüp ABD ve İsrail'e destek çıkmak, teslim olmak değil, tehditlere hazırlıklı, dirençli bir tarafsızlık pozisyonudur. Edilgen tarafsızlıktan, dirençli, etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, hakkındaki soruşturma sebebiyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'in tutuksuz yargılanmasını istedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmalarının devam ettiğini anımsatan Özel, söz konusu davanın televizyondan canlı yayımlanmasına yönelik talebini tekrarladı.

Özgür Özel, davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Burada adalet arayan yok. Burada, tamamen ve tamamen adaleti saptıranlar, 'Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu aday olamasın' diye bu kumpası kuranlar var." diye konuştu.

CHP'nin, tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğini söyleyen Özel, "Bu süreç, ne CHP'yi ne muhalefeti bir adım geri attırabilecek bir süreçtir. Kenetlendik, bir yıl boyunca mücadele ettik. Kenetlenmeye, bir arada durmaya, bu vicdansızlığa meydan okumaya hep beraber devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özel, ekonomide, demokraside, adalette güçlü bir Türkiye istediklerini dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Özel, ABD ve İsrail'in, istedikleri her ülkeye saldırabilecekleri, uluslararası hukuku çiğneyebilecekleri ve istedikleri ülkeyi, istediklerine yönettirebilecekleri bir "yeni dünya düzeni" istediğinin, kendilerinin ise ilk günden beri bunun karşısında olduklarının altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Özel, bölgede devam eden savaşın Türkiye'nin güvenliğine ve ekonomisine etki ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taraf değiliz, olmamalıyız ama etkileniyoruz ve çok daha zor bir sürecin içine doğru sürükleniyoruz. En kötüsüne hazır olmak lazım. İhtiyacımız, tarafsız görünüp ABD ve İsrail'e destek çıkmak, teslim olmak değil, tehditlere hazırlıklı, dirençli bir tarafsızlık pozisyonudur. Edilgen tarafsızlıktan, dirençli, etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz. Güvenlikte, ekonomide, enerjide ve diplomaside buna hazır olmalı, bunun üzerinde çalışmalıyız. Özellikle örneğin Küba'ya giden petrol tankerlerinin engellenmesi, elektrik üretiminin engellenmesi, çocukların, kuvözdeki bebeklerin, hastaların ölüme terk edilmesi bile ABD için göze alabileceği bir vahşet olabilirken, buna bile 'hayır' diyemeyen, bunu bile kınayamayan, bunun karşısında bir pozisyon tarif etmeyen bir Cumhuriyet hükümeti bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmamalıdır."

Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu ancak bazı eksikliklerinin de bulunduğunu ileri süren Özel, Türkiye'nin üç farklı balistik füzeyle hedef alındığını, bu gelişmenin enine boyuna değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini tedarik etmesinin, F-16 modernizasyonunun yapılamamasına, F-35 projesinden çıkarılmasına ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına maruz kalmasına neden olduğunu iddia ederek, "O kadar bedel ödenen S-400'lerin bugün Türkiye'yi savunmak için dahi kurulamadığı görülmelidir." dedi.

"ÜLKEYİ BARIŞTIRMAYA, EKONOMİK KRİZİ BİTİRMEYE TALİBİZ"

Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduklarını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, ülkeyi barıştırmaya, kucaklaştırmaya, terörsüz ve demokratik bir Türkiye'yi yönetmeye, darbeci anlayışı bu topraklardan söküp atmaya, ekonomik krizi bitirmeye talibiz. Türkiye'yi bölgesinde yeniden saygın, sözü dinlenir bir ülke yapmaya, batı ittifakının bir parçasıyken, Rusya ile de iyi komşuluk ilişkileri kurabilecek diplomatik beceriyi tekrar hayata geçirmeye talibiz. Ne Türk dünyasının ne Balkanlar'ın ne Orta Doğu'nun uzağındayız. Her biriyle gönül gönüleyiz. En sıkı bağları kurmanın ve bunları doğru bir şekilde yönetmenin de erbabıyız."

CHP Genel Başkanı Özel, iktidarın mevcut şekliyle sürdürülemeyeceğini savunarak, şöyle devam etti:

"Vakit, seçime kadar bile bu işi götüremeyeceğini gösteriyor. Derhal 1,5- 2 ay içinde milletin önüne sandığı koymak, geleceğe güvenle 5 yıl boyunca bakacak bir iktidarı kurmak, millet yetki veriyorsa sana, benim de başım üstüne. Ama artık zorla, haksızca ve bu kadar zorlamayla iktidarda kalıp, bu ülkeyi felakete sürüklemek doğru değildir. En kısa zamanda sandığı istiyor, iktidara gelmeyi ve sorunları çözmeyi milletimize vadediyoruz."