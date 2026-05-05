Yıllar sonra üst düzey Ermenistan ziyareti

Sabah saatlerinde özel uçakla Ermenistan başkenti Erivan’a ulaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, havalimanında Ermenistan adına normalleşme sürecini yöneten Başbakan Nikol Paşinyan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan karşıladı. Paşinyan, zirvenin yapıldığı “Karen Demirciyan” salonu kapısında karşıladığı Yılmaz’a buradaki kısa görüşmede Türkiye’nin zirvedeki varlığından memnuniyetini dile getirdi.



SOMUT ADIMLAR GÜNDEMDE



Siyasi gözlemcilere göre Paşinyan-Yılmaz tokalaşması, 7 Haziran’daki seçimlere hazırlanan Ermenistan Başbakanı’nın Türkiye’den beklediği destek için de önemli bir adım. Bu bağlamda Erivan’daki görüşmelerin normalleşme sürecine ivme kazandırması bekleniyor. Yılmaz-Paşinyan görüşmesinde iki ülke sınırındaki Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalanırken, 1993 yılından bu yana kapalı olan Kars-Gümrü demiryolu ile Alican karayolu sınır kapısının yeniden açılması gibi somut konuların gündeme geldiği belirtiliyor.



PAŞİNYAN İSTEKLİ



Erivan çevrelerine göre, İkinci Karabağ savaşı sonrasında hem Türkiye hem Azerbaycan ile ilişkilerin iyi komşuluğa dayanması gerektiği prensibiyle hareket eden Paşinyan için sınır geçişlerinin bir ay içinde açması, Paşinyan’a iyi bir seçim hediyesi olabilir.18 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dönemin Ermenistan lideri Serj Sarkisyan arasında dünya kupası eleme grubu maçlarıyla başlayan ve literatüre “futbol diplomasisi” olarak geçen sürecin ardından son olarak 2013’te dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Erivan’ı ziyaret etmişti.