Yıllar sonra eve dönünce hayalet kentle karşılaştılar

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Suriye rejimi, muhaliflere destek verdikleri gerekçesiyle başkent Şam’ın dış ilçe ve mahallerini harabeye çevirmiş. Rejim, 13 yıl devam eden iç çatışmalar boyunca belirli zamanlarda hava saldırısı, füzeler, roket ve topçu birlikleriyle bu bölgeleri adete yerle bir etmiş. Esad’ın kimyasal silah da kullandığı Doğu Guta ve Duma ile Haresta, Zemelka ve Cobar’ın bazı bölgeleri enkaz yığınları ve yıkık binalarıyla adeta hayalet kente dönüşmüş. Saldırılarda yüzlerce ev yıkılmış, yüzlercesi ise hasar görmüş. Cami, okul ve hastaneler bombalanmış. Rejimin saldırıları nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmış. Beşkent Şam’ın dibindeki bu bölgelerde büyük insanlık dramları ve acılar yaşanmış.

EVİM YOK ENKAZ VAR

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Tüm yaşananlara rağmen göç etmeyenler, enkazlar içerisinde yaşam mücadelesi verenler olmuş. Bunlardan biri de Hasan Şıh Omar. Omar, “Esad, 2017 yılında evimizi bombaladı. 6 katlı aile apartmanımızın yarısı yıkıldı, komşularımızın evleri yerle bir oldu. Önce kaçtık, sonra gidecek yerimiz olmayınca geri gelmek zorunda kaldık. Yıkılan yerleri naylonla, bezle kapattık, orada yaşıyoruz. Ne yapalım başka çaremiz yok. Şükür artık Esad gitti, ‘tekrar bombalayacak mı’ korkusunu yaşamıyoruz” dedi.

BURADA 4 KATLI EVİMİZ VARDI









Beşar Esad’ın devrilmesiyle 8 yıl sonra evine dönen Muhammet El Itri evinin yerine enkaz ile karşılaştı. Itri, “Uçaklarla, tanklarla, füzelerle bizi bombaladı. Kendi halkını acımadan bombaladı. Ailemle Şam’ı terk edip, gittik. 8 yıl sonra evime döndüm ama şu an 4 katlı binanın yerine sadece enkaz var. Artık başımızı sokacak bir evimiz de yok. Tek tesellimiz ise zalim Esad’ın kaçması” ifadelerini kullandı.

FÜZEYLE VURDULAR KARDEŞİM ÖLDÜ









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Amar Nasır da ailesiyle büyük bir dram yaşamış. Nasır, “Evimizi füze ile vurdular. 6 yaşındaki kız kardeşim öldü. Evimizi, kardeşimi, her şeyimizi kaybettik. Göç ettik, yıllar sonra zalim Esad gidince döndük. Ellerinde kardeşimin, binlerce masum insanın kanı var. İnşallah bunların hepsinin hesabı sorulur” diye konuştu.