Yıllar önce sular altında kalmıştı! Köylüler fırsatı değerlendirip ektiler: 'Dedelerimizden kalmıştı'

Şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Menzelet Barajı'nda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi hem ekolojik hem de ekonomik açıdan dikkat çekiyor. Barajın Ilıca yolu çevresinde daha önce su altında kalan araziler yeniden görünür hale geldi.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı köylüler, ortaya çıkan topraklara acur ekti. Üretime başlayan köylüler, barajın çekilen bölgesinde kısa sürede verim aldıklarını ancak geleceğe dair endişelerini de dile getirdi.

Onikişubat ilçesinin sınırlarında bulunan Menzelet Barajı 'nın kıyısındaki Şadalak Mahallesi'nde belirgin şekilde görülen su çekilmeleri ve barajın son durumu dron kamerasıyla da görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde, suların kilometrelerce geri çekildiği, çatlamış toprak yüzeylerinin oluştuğu ve baraj tabanında belirgin kuruma izleri görüldü. Görüntüler, kuraklığın bölgedeki etkisini çarpıcı biçimde gözler önüne serdi.

Bölgede üretim yapan Hasan Çam, "Ben burada 3 yıl kalmışım ve şehir merkezine yerleşmişiz. Burada ailemizin yazlık evleri vardı. Bu tarlalar atadan deden kalma yerlerimizdi. Sularda çekilince tarlayı sürdük ve acur ektik. Hasat çok güzel kurak olan bölgede ekildiği için sulama ve ilaçlama yapmadık" dedi.40 yıl önce bölgenin baraj sularıyla dolduğunu anlatan yöre sakinlerinden Ahmet Çam ise, "Bu bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştık. Burada köylülerin evleri vardı ve yeniden artık gelmeye başlıyorlar. Depremden önce ve sonra da yerleşim yaşanıyor. Biz de sular çekilince acur diktik" diye konuştu.