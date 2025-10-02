×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yıllar önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor! Askıya alınıp sergilenecek | 'Amacımız bütün halinde çıkarabilmek'

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Fin Balinası#Bilimsel Çalışma
Yıllar önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor Askıya alınıp sergilenecek | Amacımız bütün halinde çıkarabilmek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 13:59

Mersin'de 2021 yılında sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 14 metrelik Fin balinasının iskeletinin çıkarılması için kazı çalışmasına başlandı.

Haberin Devamı

MEÜ tarafından Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla "Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor" projesi hazırlandı. Yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yaptığı proje kapsamında, balinanın 4 yıl önce gömüldüğü Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçede öğrencilerin katılımıyla kazı çalışması başlatıldı.

İskelet, 8 Ekim'e kadar sürmesi planlanan çalışma sonucunda topraktan çıkarılıp MEÜ Deniz Canlıları Müzesi bünyesinde sergilenecek.

Yıllar önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor Askıya alınıp sergilenecek | Amacımız bütün halinde çıkarabilmek

"AMACIMIZ BALİNAYI BÜTÜN HALİNDE ÇIKARABİLMEK"

Deniz Ayas, gazetecilere, bilimsel kazıya katılmak için kayıt yaptıran 415 öğrencinin ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Kazının ilk gününde balinanın alt ve üst çenesi ile kafatasına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ayas, "Kazının ikinci gününde göğüs bölgesiyle ilgili süreç başlayacak. Daha titiz bir çalışma yapacağız. Sonra da çalışma, karın ve kuyruk omurlarıyla devam edecek. Çalışmayla kemiklerin isimlerini, bu hayvanın yaşam koşullarını ve göç yollarını da öğreniyoruz." dedi.

Yıllar önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor Askıya alınıp sergilenecek | Amacımız bütün halinde çıkarabilmek

Ayas, kazının ardından kemiklerin birleştirileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kemikleri bilimsel olarak numaralandırarak sıralayacağız, ardından da birleştirme aşamasına geçeceğiz. Çıkardığımız kumda iskelet parçaları olabileceği için ince ince araştırıyoruz. Bütün kazı bittiğinde elek sistemleri kurulacak, çıkan bütün malzeme tekrar elenecek. Küçük kemik parçaları varsa onlar da alınacak. Amacımız balinayı bütün halinde çıkarabilmek. O yüzden bilimsel çalışmalar daha uzun ve meşakkatli çalışmayı gerektiriyor. Bu iskeleti askıya alacağız ve MEÜ Deniz Canlıları Müzesi bahçesinde sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz ve biz çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizin çabası, bize enerji veriyor."

Yıllar önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor Askıya alınıp sergilenecek | Amacımız bütün halinde çıkarabilmek

Bahçedeki toprak altında 8 deniz memelisinin daha olduğunu bildiren Ayas, ilerleyen süreçte diğer iskeletleri de çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

Yenişehir ilçesinde 13 Mayıs 2021'de Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran 14 metrelik Fin balinası, nekropsi (hayvanların kadavralarının incelenmesi) işleminin ardından MEÜ Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Fin Balinası#Bilimsel Çalışma

BAKMADAN GEÇME!