Yıllar önce başladı! Ülkenin dört bir yanına ücretsiz gönderiyor! 'Alın yiyin çekirdeklerini bana getirin'

Trabzonlu Fatih Çolak, yıllar önce balkonunda sebze yetiştirirken hibrit tohumların verim vermediğini fark ederek, Türkiye'nin çeşitli illerinden ata tohumları toplamaya başladı. Bu tohumları çoğaltarak sürdürülebilir hale getiren Çolak, dört yıl önce geçirdiği rahatsızlığın ardından doğal ve sağlıklı üretime daha fazla yöneldi.

Türkiye'nin pek çok noktasındaki çiftçiye ulaştırdığı tohumlarla pilot ekimler yapılmasını sağlayan Çolak, kimyasal kullanılmadan da yüksek verim elde edilebileceğini gösterdi.

Trabzon'daki arazisinin bir bölümünde üretim yapan Çolak, ürünlerini komşularıyla paylaşarak tohum döngüsünü sürdürdü. Okullara ve çocuk esirgeme kurumlarına da ücretsiz ata tohumları gönderen Çolak, tamamen kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalarla, ülkenin dört bir yanına 150 binden fazla ata tohumunu ücretsiz olarak gönderdi.

Hikayesinin Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ata tohumu toplayarak başladığını belirten Fatih Çolak , "Ata tohumu yetiştiriciliğine bundan yıllar önce balkonumda başladım. Mahsul ettiğim ürünleri bir dahaki dönem için tohumlarını ayırarak sakladım. Onları da ektiğimde ürünün vermediğini veya kötü olduğunu fark ettim. Hibrit tohum ile o zaman tanıştım ve mantığıma uymadı. Araştırmaya başladım ve ata tohumu ile bu işin yürütülebileceğini anladım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ata tohumları toplamaya başladım. Bu ata tohumlarını üretip sürdürülebilirliğini sağladım. Yaklaşık 4 yıl önce bir rahatsızlık geçirdim. Bu geçirdiğim rahatsızlık sonucunda da bana uzmanların tavsiyeleri 'Sağlıklı besleneceksin, doğal yetişmiş ürünlerle besleneceksin' şeklindeydi. Bu bir yerde benim için aslında bir tetikleyici bir unsur oldu. Bunu ben yapabiliyorsam sağlıklı beslenebiliyorsam 'Başkaları içinde bir şeyler yapmak gerekiyor' dedim. Herkese belki ben ata tohumları yetiştiremem ya da ata tohumlarından üretilmiş mahsulleri yetiştirip herkesle paylaşamayabilirim ama oluşturduğum bir farkındalıkla ata tohumlarını çoğaltmak için yola çıktım. İnsanlara tarım zehri ve kimyasallar kullanılmadan tarım yapıp oldukça verimli sonuçlar alabileceğini göstermek istedim" dedi.

"Türkiye'nin her tarafına 150 binden fazla ata tohumu ulaştırdım" diyen Çolak, "Türkiye'nin bence her mahallesini ulaşmıştır. Bunların haricinde toplumsal projeler de yürütüyorum. Çocuk esirgeme kurumları ve okullara tüm maliyetlerini kargo dahil kendim karşılayarak ata tohumları ulaştırıyorum. Benim 10 dönüm bir arazim var ama 2 dönümünü verimli ekiyorum. Komşularıma bile burada karpuz, kabak olsun veriyorum. Alın yiyin çekirdeklerini bana getirin diyorum. Ata tohumlarını ve toprak verimli. Bundan sonra benim en büyük dileğim ata tohumlarının tüm ülkeye yayılması.

Türkiye'nin dört bir yanında Şanlıurfa'sından, Konya'sından, Çukurova'ya kadar çiftçilerimize tohumları gönderiyorum. Sağ olsun onlarda pilot bölgelerde bunların ekimini yapıyor. Bunların sonuçlarını görüp kendilerinden karar vermelerini bekliyoruz. Çiftlerimiz tarım kimyasalı kullanmadan daha az maliyetle verimi görünce ekim yaptığı alanları büyütüyor" ifadelerini kullandı.